السبت 27 مايو 2023
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محافظات

10416 طالبا يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية في اليوم الأول بالأقصر

تفقدوكيل التربية
تفقدوكيل التربية والتعليم بالأقصر امتحانات الدبلومات،فيتو

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مدرستي "الأقصر الفنية التجارية بنات" و"الأقصر الصناعية الميكانيكية العسكرية بنين" بإدارة الاقصر التعليمية، اليوم الأول من امتحانات الدبلومات الفنية (فندقي- تجاري- زراعي- صناعي)، وذلك وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربيه والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل تعليم الأقصر، أن امتحانات الدبلومات الفنية يؤديها 10416 طالبًا من خلال 51 لجنة امتحانية، منهم 4998 طالبًا بالتعليم الصناعي في 29 لجنة، 3608 طالبًا بالتعليم التجاري في 13 لجنة، 1446 طالبًا بالتعليم الزراعي في 7 لجان،  364 طالبًا للتعليم الفندقي في لجنتين.

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ووجه وكيل تعليم الأقصر بضرورة الحفاظ على الهدوء والنظام داخل اللجان؛ من أجل توفير مناخ مناسب للطلاب، ونوَّه إلى حظر استخدام الملاحظين للهواتف المحمولة داخل اللجان لئلا ينشغلوا بذلك عن أداء مهمتهم الأساسية وقد يؤدي إلى التشويش على الطلاب.

وحذر وكيل تعليم الأقصر، الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول إلى الامتحانات، أو اصطحاب أي كتب أو شنط داخل اللجان، وكذلك بعدم الخروج المبكر من اللجنة والانتظار حتى نهاية الوقت.

وترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر اجتماعًا عن بُعد بغرف عمليات المديرية والإدارات واللجنة الثلاثية ورؤساء اللجان بمدارس التعليم الفني؛ وذلك بهدف توضيح التعليمات والإجراءات المنظمة الواردة من الوزارة بشأن امتحانات الدبلومات الفنية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم خلو دورات المياه من أي كتابات وكذلك الحوائط والأدراج، ويمنع نزول أكثر من طالب لدورات المياه في نفس وقت، وكذا توفير الهدوء داخل اللجان وعدم رفع الصوت في الطرقات بين الفصول.

وحذر وكيل تعليم الأقصر من اصطحاب التليفون المحمول سواء للطلاب أو الملاحظين، منعًا للغش ولئلا ينشغل الملاحظ بهاتفه عن مهمته الأساسية، ولعدم التشويش على الطلاب.

وشدد خالد بمنع الزيارات داخل الاستراحات، وعدم انصراف رئيس اللجنة ومسؤول الأمن إلا بعد خروج آخر طالب من المدرسة، وعدم الاستماع إلى أي اشاعات، واستقاء التعليمات فقط من  الجهات الرسمية المعنية.

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