السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

12 معلومة عن محور عمرو بن العاص المقرر افتتاحه يوليو المقبل بالجيزة

محور عمر بن العاص،
محور عمر بن العاص، فيتو

يعد  محور عمرو بن العاص أحد أضخم مشروعات المحاور المرورية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة  بهدف التيسير على سكان المحافظة والمقرر بدء البث التشغيل التجريبي  يوليو المقبل. 

 

وفي السطور التالية نسرد ابرز المعلومات عن ذلك المحور.

 

_ الربط بين القوس الجنوبى للطريق الدائرى  من محور المريوطية والقوس الشمالى بمنطقة منشأة البكارى

_تقليل زمن الرحلات بين شرق وغرب مدينة الجيزة

_تخفيف الضغط المرورى على شوارع فيصل والهرم

_يمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة - الثلاثينى - محمد أنور السادات "ترسا سابقًا")

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_ثاني محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجديد

_يسهل علي  القادم من دائري المنيب بدلا من أن يسلك طريق الهرم المريوطية سيسلك محور عمرو بن العاص الجديد بعد تشغيله

_  الرحلة من المنيب لمنشأة البكاري ومناطق الطوابق وفيصل تستغرق في الطبيعي 30 دقيقة وبعد تشغيل المحور الجديد ستقل لـ10 دقائق فقط.


- بلغت ميزانية المشروع 6 مليارات جنيه.
_يبلغ طوله حوالى 5 كيلو مترات بإجمالي 12 حارة مرورية.


_ استغلال المساحات المتوافرة أسفله في إقامة نقاط خدمية حضارية كمتنزهات وجراجات


  _تسهيل حركة المرور خاصة في تقاطعاته مع المحاور المرورية الرئيسية كشوارع الهرم وفيصل وترسا

_  تطوير ورفع كفاءة الشوارع الموازية والعمودية على المحور لتحقيق طفرة فى الحركة المرورية بنطاق أحياء الهرم والطالبية

افتتاح محور كمال عامر
 
 


وكان قد أفتتح  اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة محور الفريق كمال عامر  بعد الانتهاء من أعمال إنشائه  كاول محور مروري حر يربط شمال وجنوب الجيزة  لتسهيل الحركة المرورية وتفتيت الكثافات المرورية حيث تم  بدء التشغيل التجريبي وفتح طريقه أمام المركبات  بحضور وإشراف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعة أعمال الإنشاء والتطوير الجارية بعددِ من المواقف الجديدة لكي تنضم لمنظومة المواقف التي نفذتها المحافظة  خلال جولة تفقدية  لموقف شارع السودان والمواقف الكائنة أسفل مسار محور الفريق كمال عامر بنطاق أحياء بولاق الدكرور والدقي والعجوزة.

 

إقامة موقف لسيارات السرفيس
 
 

وشملت جولة المحافظ موقف مزلقان ناهيا حيث وجه المحافظ ببحث مخطط تطوير شامل لإقامة موقف لسيارات السرفيس لمنع انتظار أى منها بشارع السودان لرفع كفاءة الحركة المرورية لكونه أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة وتحقيق نهضة حضارية بمحيطه.

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الهرم وفيصل الجيزة الفريق كمال عامر المريوطية بولاق الدكرور عمر بن العاص محور الفريق كمال عامر

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