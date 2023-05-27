رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن الراكب الذي قام بفتح باب الطائرة التابعة لشركة طيران آسيانا رقم 020560.KS، قال للشرطة إنه أقدم على هذا الفعل قبل دقائق من هبوط الطائرة في دايجو، كوريا الجنوبية، لأنه غير مرتاح.

رجل يفتح باب الطائرة قبل الهبوط

وذكرت الشرطة في البيان الصادر عنها، أن الرجل هو في الثلاثينيات من عمره، أكد أنه فتح الباب لأنه أراد النزول من الطائرة بسرعة. كما أخبر الشرطة أنه تعرض للتوتر بعد أن فقد وظيفته مؤخرًا.

-إعلانات-

قال متحدث باسم شركة آسيانا للخطوط الجوية إن طائرة تابعة للشركة هبطت بسلام في مدينة ديجو الكورية الجنوبية اليوم الجمعة بعدما انفتح أحد أبوابها قبل وقت قصير من وصولها إلى المطار.



فتحُ باب طائرة أثناء تحليقها

وهبطت الطائرة في مطار ديجو في حوالى الساعة 12:40 ظهرا (3:40 بتوقيت جرينتش) بعدما غادرت جزيرة جيجو قبل ساعة حسبما أظهر جدول رحلات المطار.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات لكن بعض الركاب نقلوا إلى المستشفى للعلاج من مشاكل في التنفس بسبب الصدمة.وأضاف أن السلطات تحقق في الواقعة.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في ديجو إن تسعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب.

وذكر المسؤول أن "الشرطة تحقق في الحادث بعد أن قال راكب كان جالسا بالقرب من باب الطوارئ إنه لمس المقبض".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.