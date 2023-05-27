السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

راكب يفتح باب طائرة،
راكب يفتح باب طائرة، فيتو

ذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن الراكب الذي قام بفتح باب الطائرة التابعة لشركة طيران آسيانا رقم 020560.KS، قال للشرطة إنه أقدم على هذا الفعل قبل دقائق من هبوط الطائرة في دايجو، كوريا الجنوبية، لأنه غير مرتاح.

 

رجل يفتح باب الطائرة قبل الهبوط

وذكرت الشرطة في البيان الصادر عنها، أن الرجل هو في الثلاثينيات من عمره، أكد أنه فتح الباب لأنه أراد النزول من الطائرة بسرعة. كما أخبر الشرطة أنه تعرض للتوتر بعد أن فقد وظيفته مؤخرًا.

-إعلانات-

قال متحدث باسم شركة آسيانا للخطوط الجوية إن طائرة تابعة للشركة هبطت بسلام في مدينة ديجو الكورية الجنوبية اليوم الجمعة بعدما انفتح أحد أبوابها قبل وقت قصير من وصولها إلى المطار.


فتحُ باب طائرة أثناء تحليقها

وهبطت الطائرة في مطار ديجو في حوالى الساعة 12:40 ظهرا (3:40 بتوقيت جرينتش) بعدما غادرت جزيرة جيجو قبل ساعة حسبما أظهر جدول رحلات المطار.

وقال المتحدث باسم الشركة إن الحادث لم يسفر عن أي إصابات لكن بعض الركاب نقلوا إلى المستشفى للعلاج من مشاكل في التنفس بسبب الصدمة.وأضاف أن السلطات تحقق في الواقعة.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في ديجو إن تسعة أشخاص نقلوا إلى مستشفى قريب.

وذكر المسؤول أن "الشرطة تحقق في الحادث بعد أن قال راكب كان جالسا بالقرب من باب الطوارئ إنه لمس المقبض".
 

txt

طائرة مسيرة تلقي عبوات ناسفة على الأراضي الروسية

txt

فتح باب طائرة أثناء تحليقها يثير ذعرًا بين الركاب (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

طائرة كوريا الجنوبية راكب يفتح باب طائرة يونهاب

مواد متعلقة

إحالة خمسة متهمين بإدارة العبور التعليمية للمحاكمة التأديبية

طائرة مسيرة تلقي عبوات ناسفة على الأراضي الروسية

فتح باب طائرة أثناء تحليقها يثير ذعرًا بين الركاب (فيديو)

الأكثر قراءة

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي

أزمة أحمد بغدودة تكشف الحكاية الكاملة لعلي الشرقاوي ، بطل كأس مصر في كمال الأجسام يجمع القمامة لمواصلة التدريب

فرخة بتاكل قليل، توقعات بانخفاض أسعار الدواجن بعد إنتاج سلالة مصرية جديدة

بالأرقام، ارتفاع أسعار الأضاحي من الخرفان والماعز

سعر الذهب تحديث لحظى، الجرام يقفز 40 جنيها

أخبار مصر: وزير المالية يستفز المصريين بحفلات الساحل، قرار جديد من ليفربول بشأن صلاح، ساويرس يفحم عمرو أديب بسبب محمد فؤاد

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الدبلومات الفنية 2023

السيد القصير يفتتح معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل يفتح باب طائرة أثناء تحليقها لسبب غريب

رجل مجهول يخترق موكب المستشار الألماني لهذا السبب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم توقعات الأبراج السبت 27-5-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

بكام اليورو، ارتفاع سعر شراء اليورو في البنك المركزي اليوم

بكام سعر الدينار الكويتي، استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

كيف تستفيد من خدمة دراسة الجدوى المالية بمركز تحديث الصناعة؟

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 27-5-2023

المزيد

انفوجراف

توزيع الدرجات والمجموع الكلي لطلاب الشهادة الإعدادية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بالوضع المادي السيئ

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء دين ونقصان مال للغنى

تفسير حلم طلاء الأظافر في المنام وعلاقته بالحياة الزوجية المستقرة والمودة والحب

المزيد
الجريدة الرسمية