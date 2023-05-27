السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
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سيارات

أفضل السيارات العائلية ومبيعاتها حول العالم

سيارة فولفو العائلية،
سيارة فولفو العائلية، فيتو

ننشر أبرز السيارات العائلية المنتشرة حول العالم والتى تتربع على عرش المبيعات داخل الأسواق العالمية والمحلية والتى يأتى على رأسها كيا وفولفو.

كيا سبورتاج..تتميز عائلة كيا سبورتاج الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بجمالها الفائق الحداثة، وحذائها الواسع، ونظام المعلومات والترفيه المثير للإعجاب بشاشة مزدوجة.

فولفو.."إعادة الشحن" هو الاسم الذي تطلقه فولفو على جميع سياراتها الهجينة والكهربائية الكاملة، وهناك نوعان من طرازات XC60 Recharge، وكلاهما هجين.

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بيجو 308 الجديدة، هي سيارة هاتشباك عائلية رائعة للغاية، وهي محسّنة ومريحة للقيادة، هناك تقنيات السلامة كمعيار قياسي في الإصدار الهجين الإضافي، بما في ذلك التحكم التكيفي في ثبات السرعة.

تأتي سيارة لكزس NX الرياضية متعددة الاستخدامات، مع خيار من الطرازين الهجين "الذاتي الشحن"، والهجين المزود بقابس.. لا يحتاج إصدار الشحن الذاتي إلى التوصيل.

مبيعات فولفو

أصدرت شركة سيارات فولفو تقرير مبيعات السيارات العالمية للعام الماضي التي بلغت في أبريل 51976 سيارة، وهو ما يزيد بنسبة 10 في المائة عن العام الماضي. خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023، باعت الشركة 214،914 سيارة، بزيادة قدرها 10 بالمائة على أساس سنوي.

نمت مبيعات السيارات الكهربائية قليلًا. في الشهر الماضي، باعت فولفو 20628 سيارة كهربائية، وهو ما يزيد بنسبة 14 في المائة عن العام الماضي ونحو 40 في المائة من الحجم الإجمالي

الشيء الأكثر أهمية هو أن مبيعات السيارات الكهربائية تضاعفت تقريبًا لتصل إلى 8830 سيارة، بزيادة 88 بالمائة على أساس سنوي، وهو ما يمثل 17 بالمائة من إجمالي الحجم. وهو رقم يقترب إلى مطابقة مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة، والتي تستمر بالمناسبة في الانخفاض بمعدل بلغ 12 بالمائة في أبريل.

مبيعات كيا 

استعرضت تقرير مجلس معلومات السيارات اميك، اجمالي مبيعات السيارات الكورية داخل السوق المصري خلال عام  2022.

وأفاد التقرير بسيطرة مبيعات السيارات الكورية في مصر حيث تم بيع 17400 سيارة في خلال 11 شهرا في مصر بانخفاض بلغ أكثر من 50% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 الذي سجل مبيعات تجاوزت 37 ألف سيارة.

 وأوضح تقرير مجلس معلومات السيارات   أن شركة هيونداي استطاعت بيع مايقرب من  9500 سيارة بانخفاض بلغ 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 التي سجلت مبيعات 22.600 ألف سيارة مما يشير الي تراجع في مبيعات السيارات.

مبيعات بيجو 

أنهت بيجو 208 زمن تربع  فولكس فاجن جولف  على عرش السيارة الأكثر شعبية في أوروبا، بعد أن حققت السيارة الفرنسية  السوبر الصغيرة مبيعات قدرها 206816  وحده خلال عام 2022 لتضعها على القمة للمرة الأولى منذ عام 2007، وبذلك ترفع بيجو 208  مبيعاتها بنسبة 5 في المائة مقارنةً بعام 2021.

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