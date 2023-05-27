السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

ضبط 3 محاولات تهريب مخدرات متنوعة وعملتين أثريتين بمطار القاهرة

ضبط محاولات تهريب
ضبط محاولات تهريب مخدرات وعملات أثرية بمطار القاهرة،فيتو

ضبط سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، راكبا مصريا بحوزته كمية متنوعة من المخدرات، وراكب أجنبي من أصل مصري بحوزته عملتين أثريتين، وراكب ثالث أجنبي من أصل مصري بحوزته سجائر إلكترونية بهم زيت مخدر.


وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، إن الحالة الأولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط الكندية القادمة من مونتريال، استوقف عماد صلاح سالم مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

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جمارك مطار القاهرة

وبتفتيش حقائب الراكب على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك، وسامح سيد رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل حقائب الراكب، وقام حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف مصطفى صادق مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما أسفر عن ضبط كمية متنوعة من المخدرات.


وقام حسين هيكل مدير الجمرك، بتشكيل لجنة مكونة من مصطفى صادق ومحمود عباس مأمورا الجمرك، لتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ١٣ عبوة عبارة عن سجائر الكترونية وأكياس حلوي بهم زيت الماريجوانا المخدر وعلبة بلاستيكية بداخلها عشب نبات الماريجوانا بوزن ٣٤ جراما.

تهريب عملات أثرية

وأضافت المصادر أن الحالة الثانية كانت أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من ميونخ حيث استوقف حسن أبو زهرة مأمور اللجنة الجمركية، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء عمارة وسامح سيد مأموري الجمرك، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات معدنية معتمة.


وقامت أميرة طلبة مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمر،ك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما اسفر عن وجود كمية من العملات المعدنية، وقام الدكتور حسين هيكل مدير الجمرك، بالعرض علي الوحدات الأثرية بالمطار بقيادة حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ الأثرية وهناء المشهور المدير العام، واللذان قاما بتشكيل لجنة مكونة من عادل فوزي ومحمد سيد واحمد رضا مفتشو الاثار، وافادت اللجنة بانه يوجد وسط العملات عملة معدنية فضية مكتوب علي احد وجهيها ضرب في اسلامبول وعلي الوجه الاخر طفراء السلطان مصطفي الثالث وعملة اخري معدنية صفراء اللون مكتوب علي احد وجهيها ضرب في قسطنطينة وعلي الوجه الاخر طغراء السلطان محمود خان وهما يخضعا لقانون حماية الاثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته.


وأشارت المصادر إلى أن الحالة الثالثة كانت بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار وأثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ١٨ سيجارة الكترونية وتانكات خاصة بها بداخلهم زيت الماريجوانا المخدر، تم الضبط بواسطة كل من أحمد مجاهد مأمور الجمرك وأحمد فتحي عبد المجيد مدير الحركة المشرف على الصالة.


وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٧ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الاول، كما امر بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٢٣، بينما أمر أحمد فؤاد الدلهماوي مدير الإدارة الأولى بالإنابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٣ وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الثلاثة للنيابة المختصة.

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