الخميس 25 مايو 2023
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بعد انتقاده لرسوم مغادرة مطار القاهرة، طلب عاجل من ساويرس بشأن السائحين

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو

رسوم مغادرة مطار القاهرة، طالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بإعفاء السائحين من رسوم مغادرة مطار القاهرة، الذي تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقيمة 100 جنيه على المواطنين والأجانب عند مغادرة البلاد.

 

طلب عاجل من ساويرس للسائحين

فرض رسوم مغادرة مطار القاهرة، انتقدها المهندس نجيب ساويرس، واصفًا القرار بـ"الغبي"، وأكد أن بلاد العالم كله لا تفرض رسومًا على من يريد مغادرة البلاد. 


وعن قرار فرض رسوم مغادرة مطار القاهرة قال المهندس نجيب ساويرس: "يجب إعفاء السياح على الأقل؟".


كما انتقد المهندس نجيب ساويرس فرض رسوم على مغادرة مطار القاهرة،  فقال: "قرار غبي جدًّا.. مفيش بلد في العالم تاخد منك فلوس وأنت خارج".

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جدير بالذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وافقت على فرض رسم 100 جنيه على المصريين حال مغادرتهم البلاد،  حيث تم تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

 

نصوص تعديل قانون ضريبة الدمغة

ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(۲)، و(۳) من المادة (50) من هذا القانون.


كما نصت المادة الثانية في تعديل قانون ضريبة الدمغة على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة على البند (5): بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيهًا ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

 

فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشتري

وجاء في البند (12) من القانون أقر فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.


ويتم تحصیل 10٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي.


أما المعفيين من رسوم مغادرة مطار القاهرة، حسبما أقر تعديل القانون، فهم (أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية)، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

 

فرض رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية

وجاء في المادة الثالثة بند (29) نص إقرار (رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السلمون وشرائح سمك السلمون الروبيان «جمبري» وإستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية اجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجة والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة.)
كما شملت الرسوم أيضًا (والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي الكهربائية لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وترسكلات وإسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.)

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