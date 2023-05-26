خطة مطار القاهرة لتقليل زمن الانتظار أمام سيور حقائب السفر

يسعى مطار القاهرة الدولي، إلى تقديم كافة التسهيلات والخدمات للمسافرين لراحتهم، حيث تم تطوير سيور الحقائب لمنع حدوث تكدسات داخل صالات السفر.

وفي ضوء التقرير التالي نستعرض أهم أعمال تطوير مباني الركاب كالتالي:

- تم تنفيذ ‏خطة تطوير كاملة بمبنى الركاب رقم (1) شملت إحلال وتجديد جميع شاشات عرض رحلات الطيران بجميع صالات السفر والوصول بمبنى ‏الركاب رقم ١، وتوفير شاشات ٧٥ بوصة لعرض بيانات الرحلات أمام مداخل الصالات كما تم تنفيذ خطة إحلال وتجديد جميع كاونترات الموازين بصالة السفر الدولى، وتوفير ‏ماكينات تغليف الحقائب كما تم تحديث جميع دورات المياه وتم تركيب ‏‏(١٠) مظلات أمام صالتي السفر والوصول الدولى للمودعين والمستقبلين.

-إعلانات-

تطوير سيور مطار القاهرة

-تم الانتهاء من تطوير سيور مطار القاهرة الدولى وفق أحدث النظم العالمية وبرامج التشغيل مع زيادة الإمكانيات التشغيلية لتصل إلى ١٢ ألف حقيبة في الساعة بدلا من ٤٨٠٠ حقيبة في الساعة قبل تنفيذ المشروع وتركيب أحدث الانظمة الأمنية.

- توجد 4 مراحل فحص تعمل بنظام الفحص المقطعي ثلاثي الأبعاد للكشف على الحقائب بطاقة استيعابية لكل جهاز حوالى 1800 حقيبة في الساعة. بجانب الربط والتكامل بين كل من مبنى 2 ومبنى 3 وتبادل رسائل الحقائب بين النظامين وتصل الطاقة الاستيعابية لسيور الربط 3000 حقيبة في الساعة.

-كما تم رفع القدرة التخزينية لسيور الحقائب المبكرة من 250 حقيبة الى 1200 حقيبة.

-للتيسير على ضيوف الرحمن المتجهين إلى بيت الله الحرام عبر الصالة الموسمية، فقد قامت شركة ميناء القاهرة الجوى بتوفير أعداد إضافية من عربات إخدم نفسك وتخصيص أماكن جديدة لها لتكون في متناول الركاب كما وفرت الشركة عدد وفير من الكراسي المتحركة بالإضافة الى توسيع وتجهيز المنطقة الخاصة بالإحرام بكافة سبل الراحة وتخصيص مكان لبيع ملابس الإحرام.



-كما تم تغيير سيور الحقائب وعمل الصيانة الدورية لجميع كاونترات السفر بالإضافة إلى توفير ماكينات إضافية لتغليف الحقائب لمنع التكدس.

-تجديد شامل وتطوير استراحات الدرجة الأولى والخدمة المميزة لتوفير الراحة والرفاهية وتوفير تجربة سفر ممتعة.

-تفعيل استخدام أجهزة الخدمة الذاتية للركاب (self-check in) لمنع التكدس وتقليل التعامل البشري أثناء إنهاء الإجراءات مع طباعة بطاقات الصعود للطائرة وبطاقات الحقائب.

