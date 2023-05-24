طرح مجمع مدينة غرناطة الأثري بمصر الجديدة للإيجار 20 عاما

مجمع غرناطة، أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن طرح مجمع مدينة غرناطة ذي القيمة التاريخية والمعمارية المتميزة للتأجير مقابل المشاركة في العائد مع حد أدنى مضمون لمدة ٢٠ عام مقسم 3 مناطق.

موقع ومساحة غرناطة

ويقع مجمع غرناطة بشارع المعهد الاشتراكي بمصر الجديدة - أمام الميريلاند بإجمالي مساحة ۱۱۱۱۲ متر مربع تقريبًا وهذا بأنشطة سياحية - ترفيهية - ثقافية، وأكدت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير على حق المتقدم في اقتراح أنشطة أخرى مناسبة والتقدم لمنطقة أو أكثر.

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كراسة شروط مجمع مدينة غرطانة

وأضافة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير انه يمكن الحصول على كراسة الشروط مقابل عشرة آلاف جنيهًا مصريًا وآخر موعد لتقديم العروض يوم الخميس ٧ سبتمبر ۲۰۲۳، وتطلب الكراسة من مقر الشركة بشارع إبراهيم اللقانى - روكسي - مصر الجديدة.

مجموعة غرناطة التاريخية

وتم تصميم مبنى غرناطة على الطراز الأندلسي، ويتضمن ساحة مخصصة لسباقات الخيول وتحيطها مجموعة من المدرجات، كمان تم تزيين المبنى ببرج ذو سلم حلزوني وقبة على الطراز الأندلسي.

ويعد مبنى غرناطة احد الأماكن المفضل للملك فاروق، حيث كان يستمتع باستقبال زواره من الوفود المختلفة سواء داخل البرج أو على مدرجات المبنى، ليستمتعوا بمشاهدة سباقات الخيول، وكان هذا هو السبب الرئيسي في إطلاق اسم “سبق الخيل” على الشارع الرئيسي أمام حديقة الميريلاند، لتخصصه قديمًا بأقامة المسابقات التي يشارك بها جنسيات مختلفة من الأرمن والشركس والإنجليز، إضافة إلى السفراء والفنانين والضيوف من حول العالم.



ترميم مجموعة غرناطة

انتهاء أعمال التطوير والترميم بمجموعة غرناطة في يونيو من العام السابق، ليتم استغلالها حاليًا للاستثمار مع الحفاظ على الطراز المعماري المتميز وما يمثله من قيمة أثرية وتاريخية، وذلك لإقامة أنشطة وفعاليات ترفيهية وثقافية.

دور الحكومة في الحفاظ على تراث مصر الجديدة

وأضاف شكري أسمر أن دور الحكومة في الآونة الأخيرة من حيث الاهتمام بالتراث والمناطق التاريخية في تحسن مستمر فمنذ 10 سنوات إذا ذكرت كلمة "تراث" لأحد المسؤولين كانت بمثابة التحدث بالصينية ولكن اليوم لدينا وزارة السياحة والآثار ووزارة الاتصالات والمعلومات العامة ومحافظة القاهرة كرعاة رسميين لاحتفال "إشراقة مصر الجديدة".

وأكمل المهندس شكري أسمر: هذا بجانب التسهيلات المختلفة والمتنوعة التي تساعد بها الحكومة في مختلف القطاعات لزيادة الوعي لدى الشباب وسكان المنطقة وتسليط الضوء على الأماكن التاريخية والتراثية في مصر الجديدة.

أماكن بمصر الجديدة تستحق الاهتمام

وأعلن المهندس شكري أسمر في تصريحات خاصة ل"فيتو" عن الانتهاء من ترميم غرناطة وقصر البارون وقصر السلطانة ملك في الفترة الاخيرة والذي يستحق شكر الحكومة وجميع الجهات المشاركة في إعادة إحياء هذه المباني التراثية العريقة.

وأكد كذلك على وجود العديد من المشروعات المستقبلية التي تستهدفها مؤسسة تراث مصر الجديدة للترميم مثل قبر البارون أو كنيسة البازيليك والتي تعد قلب مصر الجديدة حيث حدث للمبني العريق تدهور ملحوظ في السنوات الاخيرة بسبب الأمطار ويتم حاليًا جمع التبرعات لإعادة ترميمها.

وأشار المهندس شكري إلى الندوة التي من المقرر إقامتها يوم 23 – 5 الموافق للثلاثاء تحت عنوان "المباني التراثية وترميمها في مصر الجديدة" في قصر السلطان ملك لمناقشة كيفية ترميم المباني التراثية بمصر الجديدة بدون تكلفة مرتفعة مع المستثمرين فمنها من وصل إلى 190 عام وفي أمس الحاجة للترميم بسبب الأمطار.