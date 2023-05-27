صندوق النقد يطالب أمريكا برفع سعر الفائدة لفترة أطول

أعلن صندوق النقد الدولي، في البيان الصادر عنه، أن الولايات المتحدة الأمريكية، تحتاج أن تبقي على ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول، لترويض التضخم، مضيفا أن واشنطن بحاجة إلى تشديد السياسة المالية لخفض ديونها الاتحادية.



صندوق النقد الدولي يثني على الاقتصاد الأمريكي الأمريكي

وقال صندوق النقد الدولي في بيانه، إن الاقتصاد الأمريكي أثبت مرونته في مواجهة السياسة النقدية والمالية الأكثر تشددا، لكن هذا يعني أن التضخم كان أكثر ثباتا مما كان متوقعا.

وتضمنت مراجعة الصندوق توقعات النمو للعام بأكمله في الولايات المتحدة عند 1.7 % لعام 2023، أعلى بقليل من توقعاته البالغة 1.6 % في أبريل، وانخفاض الإنتاج بنسبة 1.2 % على أساس المقارنة في الربع الأخير من العام.

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وتابع الصندوق: "بينما من المتوقع أن يستمر انخفاض تضخم إنفاق المستهلكين الأساسي والرئيسي خلال عام 2023، فإنهما سيظلان أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي البالغ اثنين بالمائة خلال 2023 و2024".

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في مؤتمر صحفي، إن الحكومة الأمريكية بحاجة إلى تقليل العجز، لا سيما مع زيادة عائدات الضرائب.

وأضافت جورجيفا أنها تأمل أن يتم التوصل إلى حل "في غضون 12 ساعة" لأزمة سقف الديون الأمريكية في واشنطن، لتفادي تعثر كارثي من شأنه أن يضيف المزيد من الصدمات إلى الاقتصاد العالمي.

وفي السياق ذاته مددت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الموعد النهائي لرفع سقف اقتراض الحكومة الاتحادية قائلة إن الحكومة قد تتخلف عن سداد التزاماتها بحلول الخامس من يونيو ما لم يتم الاتفاق على رفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.

وتوقعت يلين في وقت سابق أن تتخلف الحكومة عن السداد في مطلع يونيو أو ربما بالتحديد في أول يونيو.

التخلف عن السداد

وفي سابق أكدت وزارة الخزانة الأمريكية مجددًا أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الحكومة الأمريكية بعد الأول من يونيو ما لم يُرفع سقف الدين، مما يمنح الجمهوريين في الكونجرس ومفاوضي البيت الأبيض مهلة عشرة أيام فقط للتوصل لاتفاق.

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وفي رسالتها الثالثة إلى الكونجرس في غضون ثلاثة أسابيع، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه من "الوارد جدًّا" أن تعجز الوزارة عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة الأمريكية حتى أوائل يونيو، مما سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها.

أزمة سقف الدين الأمريكي

في 17 مايو الجاري، أطلقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيرًا من أنه لن تتمكن الحكومة من سداد الديون حتى أوائل يونيو المقبل، مما قد يؤدي إلى كارثة على المستوى الوطني والعالمي، وحثت البيت الأبيض بقيادة جو بايدن والكونجرس الذي يجلس على رأس قيادته كيفين مكارثي لاتخاذ إجراءات عاجلة لرفع سقف الديون الأمريكية.



ولا تزال إدارة بايدن عالقة في مواجهة مع الجمهوريين في الكونجرس بشأن رفع سقف الديون الفيدرالية، وذلك قبل أسبوعين فقط من الخط الأحمر قبل تخلف أمريكا عن الوفاء بالتزاماتها للمرة الأولى.

فرضت الحكومة الأمريكية في الكونجرس حد اقتراض قدره 31.4 تريليون دولار في يناير، وحذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن البلاد قد تنفد من السيولة النقدية في وقت مبكر من 1 يونيو إذا لم يتمكن الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي من الوصول إلى صفقة لرفع سقف الديون.

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس مجلس النواب كيفين مكارثي وزعماء آخرين في الكونجرس في 16 مايو لمناقشة سقف الديون، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء، حيث قال بايدن، في مؤتمر صحفي إن أعضاء إدارته سيواصلون الاجتماع حتى يتم التوصل إلى اتفاق.

لقاء بايدن ومكارثي

وأمس الجمعة قال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي يقتربان من إبرام اتفاق من شأنه رفع سقف الديون لمدة عامين مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.

وكان مكارثي قد قال في وقت سابق إن المفاوضين سيواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، بينما يسابق الجمهوريون والديمقراطيون الزمن لإبرام الاتفاق وتجنب تخلف البلاد عن سداد التزاماتها.

وأضاف مكارثي: "الأمر الصعب. لكننا نعمل وسنواصل العمل حتى ننجزه".