الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

بعد أزمة سقف الدين، فيتش تضع التصنيف الائتماني لأمريكا تحت المراقبة

وكالة فيتش، فيتو
وكالة فيتش، فيتو

سقف الدين، أعلنت وكالة فيتش، الأربعاء، أنَّها وضعت التصنيف الائتماني الممتاز للولايات المتّحدة (إيه إيه إيه) تحت المراقبة تمهيدا لاحتمال خفضه بسبب خطر تخلُّف واشنطن عن سداد ديونها إذا لم يتمُّ رفع سقف الدين العام الأمريكي.

 

الدين العام الأمريكي

وقالت الوكالة في بيان إنّ قرارها هذا "يعكس التوتّرات السياسية المتزايدة التي تعيق حلّ المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به، في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي" لبلوغ الدين العام الأمريكي السقف المحدّد له قانونًا.

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الرئيس الأمريكي جو بايدن

الإثنين، انتهت مناقشات أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، دون التوصل لاتفاق حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار.

وسعى الرئيس الديمقراطي والسياسي الجمهوري الأبرز في الكونجرس جاهدين من أجل إحراز تقدم للتوصل لاتفاق، وضغط مكارثي على البيت الأبيض للموافقة على تخفيضات للإنفاق في الميزانية الاتحادية اعتبرها بايدن "قاسية".

ودعا بايدن في المقابل لفرض ضرائب جديدة على الأثرياء وهو ما يرفضه الجمهوريون.

وقال مكارثي للصحفيين بعد محادثات استمرت ساعة مع بايدن في المكتب البيضاوي "أشعر أننا أجرينا مناقشة مثمرة. (لكن) ليس لدينا اتفاق بعد". وأضاف أن مفاوضي الجانبين سيواصلون المشاورات.

 

الحكومة الاتحادية

ولم يعد أمام الجانبين سوى عشرة أيام فقط للتوصل إلى اتفاق لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية وإلا فإنها قد تتخلف بشكل غير مسبوق عن سداد الالتزامات. ويحذر الخبراء من أن هذا السيناريو قد يؤدي إلى ركود.

 

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الحكومة الاتحادية الرئيس الاميركي جو بايدن التصنيف الائتماني رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي سقف الدين العام وكالة فيتش

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