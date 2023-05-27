السبت 27 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
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سيارات

مقارنة بين أسعار سيارات هوندا سيتي عام 2016 و2023

سيارات هوندا،فيتو
سيارات هوندا،فيتو

أسعار السيارات، حالة من الغضب تسيطر على فئات كبيرة من الشباب وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فى خلال الفترة الحالية مقارنة بالأعوام الماضية وتشير الأرقام الى ارتفاع اسعار السيارات النصف فيما اكثر، وذلك جاء بسبب اسباب مختلفة أولها فيروس كورونا الذي أثر على سوق السيارات بشكل خاص والاقتصاد العالمى بالإضافة الى ذلك ازمة الرقائق الإلكترونية التى تدخل فى إنتاج السيارات، بجانب ذلك الحرب الروسية الأوكرانية والتى تسببت فى ارتفاع معدل التضخم فى الاقتصاد وامة العملة التى دفعت الى وقف الاستيراد فترات طويلة جميعها عوامل ساهمت في ارتفاع أسعار السيارات.

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وفى ذات السياق المتصل تداول العديد من نشطاء المواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اسعار السيارات خلال عام 2016 والعام الجاري ليصل الفرق فى الاسعار 50% زيادة  فيما أكثر وكانت سيارات هوندا ستي داخل المقارنة نظرا لأنه كانت من أرخص السيارات خلال السنوات الماضية بالاضافة الى انها اسعارها على قد الايد لكن اختلف الأمر خلال العام الجاري  لتصبح من السيارات التي تقترب اسعارها من المليون بعد زيادة الأسعار

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات هوندا سيتي الصغيرة فى عام 2016 
 


يصل سعر الفئة الاولى DX نحو  165 ألف جنيه

يصل سعر الفئة الثانية EX نحو 186 ألف جنيه

LXI بسعر 208 ألف جنيه

VTI بسعر 229 ألف جنيه

 

أما أسعارها في سوق المستعمل في مصر في الوقت الحالي وخلال عام 2023 يتراوح ما بين  550 حتى 650 ألف جنيه بفارق يصل نحو  350 ألف جنيه خلال 7 سنوات

 


 

وحصلت سيارات هوندا علي محرك ب 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يولد  قوة 121 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة ب 6 سرعات أوتوماتيك.


ويصل معدل استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.


زودت سيارات هوندا بوسائل الأمن والسلامة؛ وهي كالتالي:

عدد 2 وسادة هوائية

– نظام الفرامل المانعة للانغلاق

– توزيع إلكتروني للفرامل

– نظام الثبات الإلكتروني مع خاصية التحكم فى الجر Hill Start Assist

– نظام مراقبة ضغط الإطارات.

مثبت السرعة

خاصية الدخول الذكي

– إمكانية تشغيل المحرك من خلال الريموت

– زر تشغيل المحرك

– إمكانية فتح الشنطة الخلفية بدون استخدام المفتاح

– مصابيح أمامية هالوجين

– كاميرا خلفية

– مرايات جانبية كهربائية

– مصد خلفي

– مكييف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية

- إمكانية طي المقاعد الخلفية وجنوط رياضية 15 بوصة

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