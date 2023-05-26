أسعار ومواصفات سيارات فورد رينجر بعد تعديل قوة المحرك (صور)

سيارات فورد، استعرضت شركة فورد، مهارات واسعار سيارات فورد رينجر 2024 التي خصصتها شركة فورد لسوق الأمريكي، وجاء ذلك بعد احتواء السيارة علي حزمة مظهر STX جنوط ألمنيوم مطلية بالفضة مقاس 17 بوصة، ومصابيح أمامية عاكسة LED، ومصابيح ضباب هالوجين، وباب خلفي مبلل، ومقاعد أمامية من القماش الفاخر.

وعلى رأس مجموعة الأدوات الرقمية القياسية مقاس 8.0 بوصة وشاشة المعلومات والترفيه المركزية مقاس 10.0 بوصة، وعوارض عالية أوتوماتيكية، وستة روابط (أكثر من طراز 2023)، ودخول بدون مفتاح عن بُعد مع قفل الباب الخلفي البعيد.

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وكشفت شركة فورد عن أسعار سيارتها داخل السوق الأمريكي تبدأ أسعار فورد رينجر من 34160 دولارًا

ويبدأ XLT من 37100 دولار

بينما يبلغ سعر رينجر لاريت من 45120 دولارًا،

ويصل سعر الفئة رينجر رابتور بأعلى التشكيلة بسعر 56960 دولارًا.

مواصفات حزمة تجهيزات إضافية لفورد رينجر 2024



وتعتبر فورد رينجر 2024 التي أعيد تصميمها أغلى من نظيرتها في عام 2023، والتي كانت بدايات أسعارها بسعر من 28895 دولارًا أمريكيًا.



وتتميز سيارات فورد XL بمجموعة كبيرة من المعدات القياسية الإضافية، أبرزها مصابيح ضباب LED، ومرايا رؤية جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ولوحة شحن لاسلكية، وإمكانية بدء التشغيل عن بُعد، وناقل حركة ملفوف بالجلد. تضيف حزمة المظهر الرياضي، جنوط ألمنيوم مطلية باللون الرمادي مقاس 17 بوصة، ومصدات مطلية باللون الرمادي، وشبكة فريدة من نوعها، كما أن لديها قدرة 400 واط داخل الكابينة وفي السرير مع منفذي طاقة تيار متردد بجهد 120 فولت.

فورد رينجر XLT

تأتي فورد رينجر XLT مع حزم Highlights (945 دولارًا)، وحزمة تكنولوجيا (1560 دولارًا)، يمكن للعملاء الحصول على التكنولوجيا الإضافية الكاملة مقابل 2،305 دولارات. تضيف الترقية المدمجة حزمة سحب المقطورة، والتحكم التكيفي في ثبات السرعة، وجهاز التحكم في فرامل المقطورة، وأجهزة استشعار وقوف السيارات الأمامية، ومساعد الركن النشط المحسن، والمزيد.



تتوفر رينجر Lariat بمجموعة رفاهية تحل محل مجموعة الأدوات الرقمية مقاس 8.0 بوصة وشاشة المعلومات والترفيه مقاس 10.0 بوصة مع شاشات مقاس 12.0 بوصة. تأتي سيارة رينجر Lariat مزودة بمصابيح أمامية لجهاز عرض LED، ونافذة خلفية قابلة للانزلاق كهربائيًا، ومساحات مستشعرة للمطر، وعجلة قيادة مُدفأة، ونظام صوت B&O مكون من 10 مكبرات صوت، وسائق كهربائي بعشر اتجاهات ومقاعد ركاب كهربائية بثمانية اتجاهات.

تجهيزات أمان فورد رينجر 2024



تأتي فورد رينجر 2024 بشكل قياسي بتجهيزات أمان عالية منها مستشعرات وقوف السيارات الأمامية، ونظام تثبيت السرعة التكيفي مع تمركز الممر، ونظام Active Park Assist المحسن لطرازات الدفع الرباعي، وActive Park Assist 2.0 للمركبات ذات الدفع الرباعي، وكاميرا 360 درجة. تأتي مجموعة رينجر قياسيًا مع ترقية المظهر الرياضي، مع إضافة عجلات مقاس 18 بوصة، وشبكة فريدة، ومصدات مطلية.

قوة وتحكم كبيرين لرينجر بالطرق الوعرة

قوة وتحكم كبيرين لرينجر بالطرق الوعرة

تتوفر XLT وLariat مع حزمة اختيارية من الكروم تتضمن عجلات 18 بوصة تشبه الكروم ومقابض أبواب من الكروم وفوهات عادم من الكروم ومصابيح ضباب من الكروم وخطافات سحب من الكروم وألواح تشغيل اختيارية من الكروم. تشتمل تجهيزات رينجر 2024 على حزمة اختيارية من FX4 للطرق الوعرة تضيف إطارات OWL، والترس التفاضلي الخلفي القابل للقفل الإلكتروني، ولوحة فولاذية مكشوفة، وصدامات مضبوطة على الطرق الوعرة، وألواح انزلاقية، ونظام إدارة التضاريس.

حصلت سيارات فورد ايكو بوست علي محرك V6 سعة 3.0 لتر بقوة 405 حصان و430 رطلًا من عزم الدوران. تحتوي على عجلات مقاس 17 بوصة ملفوفة في إطارات مقاس 33 بوصة لجميع التضاريس، ودفع رباعي دائم، ومحور خلفي 4.27، ومحاور أمامية وخلفية قفل، وصدامات سباق فوكس، ونظام تعليق خلفي واتس، ومصدات متوهجة، وألواح انزلاقية.



يتوفر الطراز رابتور بتسعة ألوان، معظمها من التشكيلة، ويتضمن أخضر ميتاليك الحصري، والألوان الاضافية الأخرى هي Shadow Black، واكسفورد الأبيض، والفضي الميتاليك،والأحمر الساخن، والميتاليك Tinted Clearcoat، والرمادي الكربوني المعدني، والأزرق المعدني Velocity، والرمادي اللامع، وأزورا الرمادي الميتاليك (995 دولارًا).

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