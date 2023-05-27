تعرف على تجهيزات الأمان في سيارات شانجان CS95

سيارات شانجان، حصلت سيارات شانجان خلال الأعوام الماضية على شعبية كبيرة داخل السوق المحلي، وذلك بسبب تصميم السيارة الفريد من نوعها والأنظمة الفارهة التي تجعل المستهلك ينجذب نحو شراء السيارة.

لذلك تحرص شركة شانجان على طرح سيارة تنافسية داخل الأسواق العالمية والمصري بشكل خاص، وظهر ذلك في تصميم سيارات SUV كروس أوفر شانجان CS95 الجديدة موديل 2024.

وتنتمي شانجان CS95 للفئة المتوسطة الحجم للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، كما حصلت على تغير في شعار السيارة وصار أضخم من السابق ومرصع بالكروم السميك وأصبح مركزه بالجزء العلوي ومتصل بالأضواء الأمامية على الجانبين وأسفله تم تثبيت الكاميرا الأمامية. الأضواء الأمامية LED أوتوماتيكية مع أضواء نهارية DRL، وكل هذه المزايا تتوفر في كل الفئات.

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أبرز التحديثات من جانب الـ CS95 تظهر أعلى الإطارات الأمامية حيث التفاصيل الزخرفية التي تغيرت، وكذلك المرايا الجانبية أصبحت بتحكم كهربائي وتنطوي آليا وعليها مؤشر الانعطاف وأسفلها كاميرا جانبية، كما تتوفر أنوار للأرضية في المرايا بشعار شانجان مع ميزة التسخين.

جنوط شانجان CS95 مقاس 20 بوصة، ومقاس الإطارات R20/50/255 / وفتحة سقف بانورامية، وأيضا كل هذه المزايا تتوفر في كل الفئات.



أبرز التحديثات بخلفية شانجان سي اس 95 تم تركيزها على الأضواء الخلفية التي صارت داكنة أو مكحلة ومن منطقة لوحة السيارة إلى أسفل الصدام كل هذه المنطقة تم تحديث تصميمها مع وجود كاميرا خلفية. الصدام الخلفي أعيد تصميمه وتحديثه، وفتحات العادم المستطيلة صارت رباعية بعد أن كان ثنائية في السابق. ومن التحديثات اللافتة بالخلفية تغيير الفونت والحروف في الجهة اليمين من باب صندوق الأمتعة، كذلك تكسية الصدام بشرائح ستانلس ستيل أعلى الصدام للحماية من الخدوش.



مساحة صندوق الأمتعة في شانجان سي اس 95 تصل إلى 550 لترا، وعند طي ظهر مقاعد الصف الثاني تعطينا مساحة 1,969 لتر، وباب صندوق الأمتعة يفتح كهربائيا.



تنطلق شانجان CS95 2024 بمحرك 4 سلندر سعة 2.0 لتر توربو GDI يعطي قوة 233 حصان عند 5٫000 – 5٫500 د.د/ وعزم دوران 390 نيوتن-متر / وهنا نلاحظ أنه تم تطوير عزم الدوران الذي ارتفع من 360 نيوتن-متر إلى 390 نيوتن-متر. سعة خزان الوقود 74 لتر، ونوعية الوقود المستخدم هو 91 واقتصاده في استهلاك الوقود في الدفع الأمامي 13.4 كم/اليتر، وفي الدفع الرباعي 12.8 كم/اليتر. ونظام الدفع أمامي في فئة الكلاسيك و4WD في الطرازين بلاتينيوم ورويال، ويرتبط بناقل حركة الي من 8 سرعات في حين ناقل الحركة في الجيل السابق أوتوماتيكي من 6 سرعات.



المقصورة الداخلية صارت أفخم بكثير من الجيل الحالي، وبشكل محدد سنجد تحديث للمقاعد حيث تغير نمط الزخرفة الخاص بها. كمثال في الموديل الحالي في القسم العلوي من المقعد كديكور كان هناك ثقوب، أو فتحات صغيرة، وفي الأسفل حياكة بخيوط مزخرفة، وفي مقدمة المقعد كنا نرى ثقوب صغيرة مزخرفة – لكن في الموديل الجديد 2024 في الأعلى لا توجد ثقوب وفي الأسفل حياكة بخيط اللحف وأسفل جلسة المقعد لا توجد ثقوب.

تعديل مقعد السائق بستة اتجاهات كهربائيا، ومقعد الراكب الأمامي بأربعة اتجاهات كهربائيا، ومقعد السائق يعدل كهربائيا بخاصية الدعم للظهر. هذه المزايا تأتي في الفئتين الكلاسيك والبلاتينيوم، لكن يضاف على البلاتينيوم تهوية للمقاعد الأمامية التي تشترك بهذه الخاصية مع الرويال. الطراز الفل رويال يأتى به مقعد السائق بإمكانية تعديله بثمانية اتجاهات كهربائيا مع خاصية الدعم للظهر- وكذلك لمقعد الراكب الأمامي مع ذاكرة لمقعد السائق بثلاثة وضعيات وخاصية التدليك ” المساج ”.



ومن التغييرات التي أدخلت على CS95 الجديدة تغيير لوحة الديكور أعلى فتحة التهوية المركزية على الداش بورد. في الموديل الحالي كان شعار CS95 موجود أقصى اليمين لكن في الموديل الجديد لوحة الديكور أعلى فتحة الهواء المركزي وصارت بثقوب مزخرفة. ومن التغييرات والتحديثات المهمة تغيير ناقل الحركة من ايسن أوتوماتيكي من ستة سرعات إلى ناقل حركة ايسن أتوماتيكي من 8 سرعات، مع تغيير شكل ناقل الحركة.

وتم تغيير ناقل الحركة من ميكانيكي إلى إلكتروني. ومن التغييرات المهمة أيضا بموديل 2024 مقارنة بالموديل الحالي هو إعادة تصميم داخلية الأبواب، حيث تم تغيير لون اللوحة الزخرفية الداخلية مع مقبض الباب من اللون الفضي الشائع جدا إلى اللون الفضي الكريمي العشبي وحتى الحياكة الداخلية أصبحت أكثر فخامة.

تجهيزات الأمان في شانجان CS95



من اهم تجهيزات الأمان الموجودة في الـ CS95 وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي ووسائد هوائية جانبية أمامية وستائر هوائية جانبية ونظام قياس ضغط الهواء في الإطارات ونظام مانع انغلاق المكابح ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيا ونظام التحكم بالجر ونظام المساعدة على صعود المرتفعات ونظام المساعدة على نزول المنحدرات وحساسات أمامية وخلفية ونظام التحذير من الخروج عن خط المسار ونظام التحذير من الاصطدام من الأمام ونظام مكابح الطوارئ الأوتوماتيكي والجميل في الموضوع أنه كل هذه الأنظمة موجودة في الفئتين الكلاسيك والبلاتينيوم لكن في فئة الرويال تضيف عليها نظام تحذير من وجود سيارات عند الرجوع للخلف ونظام كشف النقطة العمياء ونظام الحفاظ على خط المسار ونظام المساعدة في الازدحام المروري ونظام مكابح الطوارئ مع خاصية التعرف على المشاة.

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