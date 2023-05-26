أخبار الاقتصاد اليوم: 20 جنيها انخفاضا في الذهب.. وأسعار الأرز ترتفع بسبب المحتكرين

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، تناولتها بوابة "فيتو" ونرصدها في نشرة الاقتصاد، من بينها أسعار السلع المختلفة.

20 جنيها زيادة في أسعار الذهب بختام تعاملات الجمعة

أسعار الذهب اليوم في مصر الآن، ننشر أسعار الذهب اليوم الجمعة في ختام التعاملات داخل الأسواق المحلية وفقا لآخر تحديث لها، حيث شهدت الأسعار ارتفاعا ملحوظا بقيمة 20 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2683 جنيهًا.



سعر الذهب عيار 21

-إعلانات-

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2350 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 فى الأسواق نحو 2014 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 14

-إعلانات-

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقا لآخر تحديث لها نحو 1566 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18600 جنيه.

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 26-5-2023

تشهد أسعار السكر استقرارًا ملحوظًا داخل السوق المصري، ويعد السكر من السلع الإستراتيجية الهامة في أي بيت مصري، حيث إنه يعد إحدى السلع الأساسية، وسجل سعر السكر استقرارًا في السوق المحلي اليوم الجمعة 26-5-2023.

سعر السكر

سجل سعر كيلو السكر من 20 إلى 22 جنيهًا للمستهلك.

سعر السكر في السوق المصري

سجل سعر طن السكر الأبيض نحو 17800 جنيه.

سجل سعر طن الجلوكوز نحو 18500 جنيه.

سجل سعر طن النشا الغذائي نحو 19000 جنيه.

جزار: أسعار اللحوم ارتفعت 150 % مقارنة بموسم العيد الماضي

ارتفعت أسعار اللحوم في الأسواق، مقارنة بموسم عيد الأضحى العام الماضي، لأسباب مختلفة على رأسها ارتفاع أسعار الأعلاف في الأسواق، إضافة إلى قلة المعروض من اللحوم في الأسواق، وذلك وفقًا لما أكدته مصادر في شعبة القصابين.

3 أسباب رئيسية لارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق

قال سعيد زغلول، جزار وصاحب محل جزارة بمنطقة الكيت كات، إن هناك 3 أسباب رئيسية لارتفاع أسعار اللحوم في موسم عيد الأضحى، الدولار والحكومة ووسائل الإعلام.

أسباب اختلاف ارتفاع أسعار اللحوم في مصر

وأشار إلى الدولار أحد الأسباب لأنه المتحكم في سعر الأعلاف، والحكومة ممثلة في وزارة الزراعة لفشلها في إدارة تنمية الثروة الحيوانية منذ سنوات، والإعلام لأنهم ينشرون أسعار ارتفاعات اللحوم يوميًا، وهذه الأسعار لا تكون عامة بل حسب المنطقة، وفي المناطق الشعبية تباع اللحوم بأسعار تلائم السكان، لكن في المناطق الراقية تكون الأسعار أغلى بكثير، ومع إعلان أسعار مرتفعة فإن الجميع يبيع على هذا السعر، وخاصة مربي الثروة الحيوانية الذين يعتقدون مع سماع أسعار اللحوم في الإعلام أن التجار يحققون أرباحًا كبيرة، وعليه يحدد الأسعار وفقًا للمعلن في وسائل الإعلام.

انتهاء الاستفادة بحملة تقسيط 6 أشهر من بنك القاهرة غدا

تنتهي غد السبت في بنك القاهرة الاستفادة بحملة تقسيط 6 أشهر بدون فوائد على المشتريات التي تتم في خلال فترة الحملة يوم 26 إلى 27 مايو 2023 (يومين فقط) وبدون مصاريف ادارية.

وتشمل قائمة الشروط والأحكام لتلك الخدمة لعملاء بنك القاهرة ما يلي:

· يشمل العرض جميع بطاقات بنك القاهرة الائتمانية ما عدا بطاقة التقسيط.

· يطبق العرض على معاملات المشتريات فقط خلال فترة الحملة التي تتم سواء من خلال نقاط البيع أو الإنترنت.

عضو شعبة المواد الغذائية: المحتكرون سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الأرز

ارتفعت أسعار الأرز في المناطق الشعبية ليصل إلى 32 جنيهًا للكيلو، بعد فترة صعود وهبوط في السعر، مدعومة بقلة زيادة المعروض تارة وبقلة الطلب تارة أخرى.

ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق وبـ 12.6 جنيه في التموين

وفي هذا السياق قال صلاح رسمي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، إن أسعار الأرز ارتفعت بالفعل في الأسواق لتتراوح ما بين 27 جنيهًا إلى 30 جنيهًا، ليسجل الأرز أسعار مرتفعة في المناطق الشعبية مقارنة بالمناطق الراقية والسلاسل الغذائية الكبرى، مشيرًا إلى أن الأرز يتم صرفه على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه.

-إعلانات-

الدولة تغطي 70% من احتياجات المواطنين من الأرز التمويني

وأشار عضو شعبة المواد الغذائية في تصريح لـ «فيتو» إلى أنه طالما الدولة توفر الأرز على البطاقات التموينية بسعر منخفض للمواطنين، فلا توجد أزمة أبًدا مع ارتفاع سعر الأرز في السوق الحر، موضحًا أنه فى مصر يوجد 23 مليون بطاقة تموين تقريبًا، ويستفيد من خلالها نحو 64 مليون مواطن، ويمكن للمواطن أن يصرف نحو 70 إلى 80% من كمية استهلاكه للأرز عن طريق بطاقة التموين، إذ العجز لديه من 20 إلى 30%، أي لا تمثل قيمة كبيرة إذ أشترى الأرز من السوق الحر.

انخفاض سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي عن البنك المركزي اليوم الجمعة

ننشر سعر اليوان الصيني اليوم الجمعة في آخر تعاملات البنك المركزي والبنك الأهلي حيث نجح الجنيه في الحفاظ علي قيمته أمام اليوان الصيني.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

وسجل اليوان الصيني في البنك المركزي المصري نحو 4.36 جنيه للشراء، و4.37 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي المصري

سجل اليوان الصيني في البنك الأهلي المصري نحو 4.34 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع

أسعار العملات

أسعار العملات، شهد سعر الجنيه المصري، حالة من الاستقرار أمام العملات الأجنبية والعربية، اليوم الجمعة 26 مايو 2023، والذي يوافق الإجازة الرسمية للبنوك المصرية.

تعرف على أسعار الأرز في الأسواق

تباينت أسعار الأرز في الأسواق، ليسجل أدنى سعر لكيلو الأرز السائب نحو 17 جنيهًا في المحلات، وبلغ أعلى سعر لكيلو الأرز الفاخر نحو 85.40 جنيه في السلاسل الغذائية الكبرى، وفي السطور التالية «فيتو» تستعرض أسعار الأرز في الأسواق محليًا وعالميًا.

أسعار الأرز في الأسواق العالمية

وعن أسعار الأرز في السوق العالمي، بلغ متوسط سعر الأرز التايلاندي فئة أولى نحو 509 دولارات للطن، وسجل الأرز التايلاندي الطويل متوسط سعر نحو 495 دولارًا للطن، الأرز الفيتنامي فسجل متوسط سعر قدره 490 دولارًا للطن، فيما سجل الأرز الباكستاني متوسط سعر قدره 540 دولارًا للطن.