السبت 27 مايو 2023
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أخبار مصر

ضبط 5 محاولات لتهريب مخدرات وشاشات هواتف محمولة بمطار القاهرة

ضبط 5 محاولات تهريب
ضبط 5 محاولات تهريب بمطار القاهرة،فيتو

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من شاشات هواتف محمولة، كما تم ضبط 4 ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة.


وجاءت الحالة الأولي أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو، حيث استوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه.

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جمارك مطار القاهرة

وبتفتيش حقائب الراكب المصري الجنسية علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك، وفرج حمدي رئيس القسم، واللذان تلاحظ وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، وقام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣، بتكليف احمد السيد مدين مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٥٨ شريطا لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة بإجمالي ٥٦٢ قرصا و٣ زجاجات بداخلها سائل لنفس المخدر.


فيما جاءت الحالة الثانية  أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من هانزو الصين، حيث استوقف أحمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية، أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حيازتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من شاشات الهواتف المحمول، قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك، بتشكيل لجنة مكونه من الدكتور مؤمن حسن ومحمد فتح الله والمهندسة روفيدة احمد علي مآمير الجمرك، في وجود كل من طارق فرج ورمضان الشرقاوي من إدارة الأمن الجمركي، وذلك لجرد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها ٢٢٢ شاشة.

تهريب مواد مخدرة

وكانت الحالات الثالثة والرابعة والخامسة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار الثالثة، وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ٦ سجائر إلكترونية بها زيت الماريجوانا بوزن ١٩٥ جراما وبرطمان به ١٠٠ جرام من نبات الماريجوانا أيضا، تم الضبط بواسطة كل من خالد رمضان مأمور الجمرك ومحمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة.


وجاءت المحاولة الرابعة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من برشلونة، حيث تم ضبط راكب أجنبي من اصل مصري بحوزته ٤٥ شريطا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٤٢٥ قرصا، تم الضبط بواسطة كل من السيد أحمد موسي مأمور الجمرك، وتوني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

زيت الماريجوانا

وكانت المحاولة الخامسة أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، حيث تم ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته ١٢ جهازا وتانك وزجاجة بها زيت الماريجوانا المخدر.


وأمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالانابة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٣ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الأول، وأمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٤ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الثاني، وأمر رضا ابو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٢ لسنة ٢٠٢٢ ضد الراكب الثالث، بينما أمر أحمد علي السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٥ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الرابع، وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب الخامس، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الركاب الاول والثالث والرابع والخامس الي النيابة المختصة.

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