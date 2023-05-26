ضبط ٥٥٠ قرصا مخدرا في حقيبة راكب وجيوب ملابسه بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، راكبا مصريا بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو، استوقف أيمن علي الديب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

-إعلانات-

جمارك مطار القاهرة

وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب.

وقام النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ١ بمبني الركاب رقم ١، بتكليف حاتم الضيف وكريم غريب مأموري الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط كمية شرائط لعقاقير كونترمال ولاريكا وبريجابالين المخدرة.



وبتفتيش الراكب ذاتيا عثر علي عدة شرائط أخري لنفس العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، وقام عبد الفتاح دويدار مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من حاتم الضيف ومحمد سمير محمد مأموري الجمرك، في وجود علي فهمي من إدارة الأمن الجمركي، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٥٥٠ قرصا من العقاقير سالفة الذكر.

تهريب أقراص مخدرة

وأمر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وطالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بإعفاء السائحين من رسوم مغادرة مطار القاهرة، الذي تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقيمة 100 جنيه على المواطنين والأجانب عند مغادرة البلاد.

طلب عاجل من ساويرس للسائحين

فرض رسوم مغادرة مطار القاهرة، انتقدها المهندس نجيب ساويرس، واصفًا القرار بـ"الغبي"، وأكد أن بلاد العالم كله لا تفرض رسومًا على من يريد مغادرة البلاد.



وعن قرار فرض رسوم مغادرة مطار القاهرة قال المهندس نجيب ساويرس: "يجب إعفاء السياح على الأقل؟".



كما انتقد المهندس نجيب ساويرس فرض رسوم على مغادرة مطار القاهرة، فقال: "قرار غبي جدًّا.. مفيش بلد في العالم تاخد منك فلوس وأنت خارج".