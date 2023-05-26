الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

ضبط ٥٥٠ قرصا مخدرا في حقيبة راكب وجيوب ملابسه بمطار القاهرة

ضبط محاولة تهريب
ضبط محاولة تهريب اقراص مخدرة بمطار القاهرة

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، راكبا مصريا بحوزته كمية من الشرائط الدوائية لعقاقير مدرجة بجداول المخدرات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

وقالت مصادر جمركية بمطار القاهرة الدولي، أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة خطوط طيران العربية القادمة من بيرجامو، استوقف أيمن علي الديب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حيازته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

 

-إعلانات-

جمارك مطار القاهرة

وبتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك، ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم، تلاحظ لهما وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب. 

 

وقام النوبي شحتو مدير الحركة المشرف على صالة الوصول رقم ١ بمبني الركاب رقم ١، بتكليف حاتم الضيف وكريم غريب مأموري الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا ما أسفر عن ضبط كمية شرائط لعقاقير كونترمال ولاريكا وبريجابالين المخدرة.


وبتفتيش الراكب ذاتيا عثر علي عدة شرائط أخري لنفس العقاقير المدرجة بجداول المخدرات، وقام عبد الفتاح دويدار مدير الجمرك بتكليف لجنة مكونة من حاتم الضيف ومحمد سمير محمد مأموري الجمرك، في وجود علي فهمي من إدارة الأمن الجمركي، وذلك لجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغت ٥٥٠ قرصا من العقاقير سالفة الذكر.

 

تهريب أقراص مخدرة

وأمر عبد الفتاح دويدار مدير الإدارة الثالثة، بتحرير محضر ضبط جمركي رقم ٣٩ لسنة ٢٠٢٣ ضد الراكب وذلك بعد العرض علي كل من زكريا حسب الله مدير عام جمارك الركاب مبني رقم ١، والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي وتم احالة الراكب للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

 

وطالب رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس بإعفاء السائحين من رسوم مغادرة مطار القاهرة، الذي تمت الموافقة عليه من قبل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بقيمة 100 جنيه على المواطنين والأجانب عند مغادرة البلاد.

 

طلب عاجل من ساويرس للسائحين

فرض رسوم مغادرة مطار القاهرة، انتقدها المهندس نجيب ساويرس، واصفًا القرار بـ"الغبي"، وأكد أن بلاد العالم كله لا تفرض رسومًا على من يريد مغادرة البلاد. 


وعن قرار فرض رسوم مغادرة مطار القاهرة قال المهندس نجيب ساويرس: "يجب إعفاء السياح على الأقل؟".


كما انتقد المهندس نجيب ساويرس فرض رسوم على مغادرة مطار القاهرة،  فقال: "قرار غبي جدًّا.. مفيش بلد في العالم تاخد منك فلوس وأنت خارج".

خطة مطار القاهرة لتقليل زمن الانتظار أمام سيور حقائب السفر

بعد انتقاده لرسوم مغادرة مطار القاهرة، طلب عاجل من ساويرس بشأن السائحين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور ماجد موسى تهريب أقراص مخدرة جمارك مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة الدولي خطوط طيران العربية رسوم مغادرة مطار القاهرة سلطات جمارك مطار القاهرة مطار القاهرة

مواد متعلقة

ضبط محاولتي تهريب أسلحة بيضاء ومخدرات بمطار القاهرة

ضبط محاولات تهريب عقاقير مخدرة وسبائك ذهبية على جسد راكب بمطار القاهرة

بيان جديد من مصر للطيران لتعديل مواعيد الرحلات بسبب التوقيت الصيفي

وزير الطيران يعتمد الخطة الوطنية للسلامة الجوية وتحديثاتها

إحباط تهريب 9 ساعات بقيمة 4 ملايين جنيه في مطار القاهرة

إحباط محاولة تهريب هواتف محمولة ومستحضرات تجميل بمطار القاهرة

ضبط محاولتي تهريب سلاح ناري ومخدرات في مطار القاهرة

ضبط محاولة تهريب قطع غيار ومستلزمات شيش إلكترونية بمطار القاهرة

الأكثر قراءة

لحظة مقتل مصري بطلق ناري في أمريكا، وأسرته تناشد الخارجية التدخل لنقل جثمانه (فيديو)

أول صور من حفل زفاف نجل الفنان ماجد الكدواني

بيان عاجل من الأوقاف بعد تنفيذ مبادرة الصلاة على النبي

القبض على المدير المسئول عن سقوط ملاهٍ فى الإسكندرية

محمد سامى: مي عمر قبل ما تنام لازم تكون مقموصة (فيديو)

عضو شعبة المواد الغذائية: المحتكرون سبب رئيسي في ارتفاع أسعار الأرز

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

أسلحة روسية قادرة على مواجهة مقاتلات "إف-16" في ساحة المعركة بأوكرانيا (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

فرنسا تعتزم إطلاق برنامج لقاحات للوقاية من إنفلونزا الطيور

إطلاق النار على طفل عمره 11 عاما لسبب غريب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 26-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة

انخفاض سعر اليوان الصيني في البنك الأهلي عن البنك المركزي اليوم الجمعة

أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي الدوري الأوروبي والكونفدرالية.. الأهلي مع سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موضوعات خطب شهر يونيو 2023

تفسير رؤية الرياح في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سعيدة فى القريب

الأشهر الحرم، الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح 4 خصائص لأشهر مضاعفة الثواب

المزيد
الجريدة الرسمية