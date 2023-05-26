صور جديدة من حفل زفاف نجل ماجد الكدواني

حرص يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني على إقامة حفل زفافه في أحد الفنادق الكبرى بحضور الأقارب والأصدقاء المقربين، وذلك بعدما انتهى من مراسم زواجه في إحدى الكنائس.

حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

وظهر “يوسف” وهو يرقص برفقة زوجته أثناء حفل زفافهما المقام حاليا في أحد الفنادق الكبرى وسط تصفيق الحاضرين.

واحتفل يوسف الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني اليوم بحفل زفافه وسط الأقارب والأصدقاء المقربين في إحدى الكنائس.

وخطف العروسان الأنظار ممن حولهم، حيث ارتدى يوسف ماجد الكدواني بدلة أنيقة، بينما ارتدت عروسه فستانا أبيض أنيقا.

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حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني، فيتو

وكان يوسف ماجد الكدواني نجل الفنان ماجد الكدواني قد تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، وذلك عقب انتشار صور على السوشيال ميديا، بشكل واسع، وأكد البعض أنها من ليلة حنته.

حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني، فيتو

وظهر يوسف ماجد الكدواني في الصور وهو يرقص برفقة كارلا منصور في حفل عائلي وسط حضور عدد من الأصدقاء.

مسلسل الهرشة السابعة

وعلى جانب آخر، ظهر النجم ماجد الكدواني في الحلقة الأخيرة من مسلسل الهرشة السابعة من بطولة الفنانة أمينة خليل والممثل الكبير محمد شاهين.

ولعب الفنان ماجد الكدواني دوره في الواقع كضيف في "البودكست" أو البرنامج الإذاعي الخاص بنادين التي تؤديها الممثلة أمينة خليل.

حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني، فيتو

تحدث ماجد الكدواني عن أول مرة عرف بها عن حمل زوجته سنة ١٩٩٥م حيث كان يعمل حينها في المسرح بمرتب ١٥٠ جنيهًا وشرح حالة الرعب التي تملكته لحظة سماعه الأخبار السعيدة.