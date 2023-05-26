الجمعة 26 مايو 2023
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استخراج حصوة من الاثنى عشر حجمها 5.5 سم بالمنظار في الباطنة التخصصي بالمنصورة

الفريق الطبي بمستشي
الفريق الطبي بمستشي المنصورة التخصصي، فيتو

شهد مستشفى الباطنة التخصصي وحدة المناظير استخراج حصوة من الاثنى عشر حجمها ٥.٥ سم كانت بالمرارة من ٤٧ عاما وسببت انسدادا كاملا بالاثنى عشرbouvert’s syndrome.

جانب من الحصوة  بالاشعة، فيتو

وكشفت الدكتورة أسماء جميل مدرس بقسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير جامعة المنصورة، عن أن استخراج حصوة من الاثنى عشر حجمها ٥.٥ سم كانت بالمرارة من ٤٧ عاما وسببت انسدادا كاملا بالاثني عشر bouvert’s syndrome. ونك العملية بالمنظار، التي يعد إجراء الحالة رقم 1 في مصر، ورقم ٥ في العالم.
 

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التقارير للحالة، فيتو

واستغرق استخراج حصوه من الاثني عشر حجمها ٥.٥ سم كانت بالمرارة من ٤٧ عاما وسببت انسدادا كاملا بالاثني عشر(bouvert’s syndrome) منظار استمر لمدة ٧ ساعات بنجاح.

 

أجرى المنظار برئاسة الدكتورة أسماء جميل استشارى ومدرس مناظير الجهاز الهضمى، الدكتور  محمد نبيل أخصائى التخدير.

جانب من الأشعة، فيتو

وفي وقت سابق كان  نجح فريق طبي بمستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة  في استخراج هاتف  تليفون محمول من بطن شاب باستخدام المنظار الطبي.

جاء ذلك  بعد أن ابتلع الشاب التليفون وظل بداخل المعدة لأكثر من شهرين ويعاني من آلام شديدة وفقدان للوزن، إلى أن حضر إلى المستشفى وتمكن فريق طبي من استخراج التليفون.

الفريق الطبي، فيتو

وأكدت  الدكتورة أسماء جميل مدرس بقسم الكبد والجهاز الهضمي والمناظير جامعة المنصورة، أن الشاب  يبلغ من العمر 23 عاما، وابتلع التليفون ولم يتمكن من استخراجه لان التليفون كان كبير الحجم، وظل داخل المعدة.

 

وتابعت المريض وصل إلى مستشفى الباطنة التخصصي بجامعة المنصورة، وأخبر الأطباء أنه قد ابتلع هاتفا محمولا منذ ما يقرب من شهرين، ولم يخبر أحدا حتى تزايدت آلام المعدة، وبدأ في فقدان الوزن.

 

التقارير الطبية للحابة، فيتو

تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة من أشعة وتحاليل، وتم اكتشاف وجود التليفون المحمول داخل بطن المريض.

 

وتبين أن المريض أجريت له عدة محاولات لاستخراج التليفون في مراكز طبية خاصة إلا أنها لم تنجح، وكان منظار اليوم المحاولة الأخيرة قبل أن يتدخل الأطباء جراحيا لاستخراج التليفون.

 

وتم اتخاذ قرار استخراج التليفون تحت إشراف الدكتور حازم حكيم، مدير مستشفى الباطنة التخصصي،  الدكتور السيد عبد المقصود رئيس وحدة الكبد والمناظير، الدكتورة سهام سيف رئيس وحدة المناظير.

 

وتشكل فريق طبي جراحي من وحدة المناظير من أطباء وتمريض، لاستخراج التليفون بالمنظار مكون من: الدكتورة أسماء جميل مدرس واستشاري الكبد والجهاز الهضمي والمناظير جامعة المنصورة، والدكتورة سهام سيف رئيس وحدة المناظير، والدكتور السيد عبد المقصود، رئيس وحدة الكبد والجهاز الهضمي، والدكتورة دينا سعد استشاري ومدرس المناظير، والدكتور أحمد شوقي والدكتورة منة سعد والدكتورة أماني حسين، مدرسين مساعدين بوحدة المناظير وطاقم التمريض مس ايمان مسعد، ياسمين علاء الدين، وفاء ربيع.

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استئصال ورم التليفون المحمول الجهاز الهضمي الدكتورة اسماء الكبد والجهاز الهضمي الفحوصات الطبية جامعة المنصورة مستشفي الباطنة التخصصي مناظير الجهاز الهضمى محمد نبيل

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