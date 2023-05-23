المستشار الألماني يكشف شرطا "مستحيلا" لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

كشف المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن شرط يبدو مستحيلا لانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي.

قال المستشار الألماني: إن أوكرانيا ستصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي فور "استعادتها" أراضيها.

تحرير أوكرانيا

ونقلت صحيفة Die Welt الألمانية عن شولتس قوله: "عاجلا أم آجلا سينتهي هذا الفصل المرير في تاريخ قارتنا "بتحرير" أوكرانيا، وستتوج بانضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي كدولة حرة كاملة العضوية".

وشدد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرج، في وقت سابق، على أن مسألة انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن تكون إحدى أولويات الاتحاد.

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حصول كييف على ضمانات أمنية

وسبق أن قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إن عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، أو حصول كييف على ضمانات أمنية من حلف الناتو ليست على جدول أعمال الجهتين في المرحلة الراهنة.

من جانب آخر، أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن برلين تدرس دعم تحالف يهدف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16. وقال وزير الدفاع الألماني في بروكسل إن أي مساهمة ألمانية محتملة في هذا الشأن ستكون طفيفة، لأن ألمانيا نفسها لا تملك مقاتلات إف-16.

مساعدات عسكرية لأوكرانيا

من جهته، قال الكرملين، اليوم، إن التعهدات الإضافية من الدول الغربية بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا لن تغير الوضع على الخطوط الأمامية.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في اتصال مع الصحفيين، إن تزويد أوكرانيا بمقاتلات حديثة من طراز إف-16 ينطوي على "مخاطر واضحة".

تدريب الطيارين الأوكرانيين على إف-16

بدوره، أكد مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن دولا أوروبية عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، ومنها بولندا.

وقال قبل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل إن الدعم العسكري لأوكرانيا في هذه المرحلة ضروري وملح وأن الباب مفتوح لتقديم مقاتلات إف-16. وأشار إلى أن أوروبا قدمت 10 مليارات يورو حتى الآن دعما عسكريا لأوكرانيا.

اعتراض مجري على تمويل المساعدات

من جانبها، اعترضت المجر على اتفاق تمويل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معتبرة أن الدول الأوروبية التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تخاطر بأمنها وتقلل من مخزونها الاستراتيجي.

وشدد وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي بوبروفنيكي على أن المجر ركزت على "تطوير صناعة دفاعية مستقلة" في السنوات الأخيرة".

كما هددت المجر بعرقلة الجولة الأخيرة من العقوبات بسبب إدراج بنك "أو تي بي"، أكبر بنك في المجر، في قائمة الأهداف المحتملة، في حين أن قرار فرض العقوبات يتطلب الإجماع، مطالبة أوكرانيا بسحب بنك "أو تي بي " من القائمة.

توغل مسلح في منطقة بيلجورود

من جانب آخر، عبّر الكرملين الثلاثاء عن "قلق عميق" بعد توغل مسلح استهدف أمس منطقة بيلجورود الحدودية مع أوكرانيا داعيا إلى "بذل مزيد من الجهود" لمنع عمليات التوغل.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: "ما حدث بالأمس يثير قلقا عميقا ويظهر مرة أخرى أن المقاتلين الأوكرانيين يواصلون أنشطتهم ضد بلادنا".

وأضاف: "هذا يتطلب منا بذل مزيد من الجهود، وهذه الجهود متواصلة والعملية العسكرية الخاصة (في أوكرانيا) مستمرة لكي لا يحدث هذا الأمر بعد الآن".

وفي وقت سابق، أكدت موسكو تصدي الطائرات والمدفعية الروسية لمجموعة استهدفت المنطقة أمس الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "خلال عملية مكافحة الإرهاب، وبفضل ضربات للطيران والمدفعية وتحرك وحدات الدفاع عن الحدود التابعة للمنطقة العسكرية الغربية، تم صد التنظيمات القومية (الأوكرانية) وسحقها".

قتل 70 "إرهابيا أوكرانيا"

وأضافت الوزارة أنه "تم صد بقية القوميين إلى أراضي اوكرانيا حيث تواصلت الضربات إلى حين تصفيتهم بالكامل"، مؤكدة قتل "أكثر من 70 إرهابيا أوكرانيا".

وكالعادة، لم تعط الوزارة أي حصيلة لخسائرها ولا الأضرار التي سببها المهاجمون خلال هذا الهجوم، الأخطر من نوعه على الأراضي الروسية.

وتبنت مجموعة "فيلق حرية روسيا" المؤلفة من روس يقاتلون إلى جانب أوكرانيا الهجوم عبر تليجرام.

وكانت هذه المجموعة التي تصنفها روسيا "إرهابية"، تبنت توغلات في هذه المنطقة.

وقد تكون مجموعة أخرى مماثلة تدعى "فيلق المتطوعين الروس" شاركت أيضا في العملية.

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