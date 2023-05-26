وصفة طبيعية لشد البشرة ومحاربة التجاعيد

التجاعيد شبح يطارد الفتيات مع التقدم فى العمر وللأسف الخطوط والتجاعيد يؤثران على رونق البشرة ونضارتها.

وتهتم بغض الفتيات بالعناية الفائقة للبشرة لتأخير ظهور التجاعيد التى تمنح صاحبتها عمر اكبر من عمرها الحقيقي.

وصفة طبيعية تخلصك من التجاعيد

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لشد البشرة وتأخير ظهور التجاعيد.

المكونات:-

بياض بيضة

عصير نصف ليمونة

الطريقة:-

-نغسل البشرة بالغسول المناسب ونجففها.

-نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات ونخلط جيدا حتى يتجانسوا.

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-ندهن البشرة بالخليط ونتركه عليها حتى يجف تماما.

-ثم نغسل الوجه جيدا بالماء والغسول ونجففه ونرطبه.

-نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا حتى الحصول على أفضل النتائج.

طرق العناية بالبشرة

وللعناية بالبشرة، يجب اتباع بعض النصائح التالية:

-ليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- وداعًا لاتساخ البشرة

أهم شيء هو تنظيف بشرتك فى الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- تقشير بشرتك بنعومة

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة فى التقشير البابايا، والأناناس.

محاربة التجاعيد، فيتو

– التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثى عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- سوبر سيروم

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- اثنين من المرطبات

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلا، والواقي من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.

- قوة الاستحمام

الاستحمام ليس مجرد وسيلة للنظافة، فلتستخدمي "شاور" يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي، التي يمكن أن تساعد على تقشير، وترطيب الجلد.

-مرطب بعد الحمام.

الترطيب بعد الاستحمام يساعد على منع جفاف الجلد ويمكن أن يحسن ملمسه.

وينصح باستخدام مرطبات تحتوي على شجرة الشاي، وعشب الليمون، وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا.

وتعتبر أفضل طريقة للعناية بالبشرة هى الاهتمام بغسلها يوميا بالغسول المناسب لطبيعة البشرة، مع ترطيبها أيضا بمركبات مناسبة لنوع البشرة من حيث إذا كانت دهنية أو جافة أو مختلطة، ويفضل غسل البشرة مرة صباحا وأخرى مساء وبعد العودة إلى المنزل لتخليصها من أى أتربة عالقة بمسامها، وترطيبها عقب غسلها وتجفيفها مباشرة.