الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

مجازاة 9 قيادات بتعليم بني سويف لاستلامهم أجهزة ديب فريزر غير مطابقة للمواصفات

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم ببني سويف

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف مجازاة 9 من قيادات المديرية، بخصم 3 أيام من راتب كل منهم، بناء على تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 97 لسنه 2022 بسبب استلام أجهزة «الديب فريزر» غير مطابقة للمواصفات.

 

وكانت النيابة الإدارية قررت مجازاة معلم تبريد في مدرسة الثانوية الكهربائية ببني سويف لقيامه باستلام جهاز الديب فريزر 5 درج من مخازن إدارة بني سويف التعليمية وفقا للإذن رقم 66 مبين به نوعية الجهاز نوفروست حالة أن الجهاز المستلم ليس نوفروست وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، كما قررت النيابة الإدارية مجازاة رئيس قسم التبريد والتكييف بمدرسة الفنية بنات ببني سويف، لتقاعسه عن اتخاذ الإجراءات اللازمة المتمثلة في رفض استلام جهاز الديب فريزر 5 درج من مخازن إدارة بني سويف التعليمية وعرض مذكرة بذلك بشان عدم مطابقة الجهاز الذي تم استلامه.

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وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن «نصر.ع» معلم تبريد وتكييف بمدرسة الشهيد حسين جمعه الثانوية الفنية بنات لم يراعي الدقه في فحص 10 أجهزة ديب فريزر 5 درج، الواردة من الشركة بتاريخ 12- 2022 وقبول هذه الأجهزة دون مراجعتها ومجازاة مدير مدرسة الشهيد حسين جمعه الثانوية بنات لتقاعسها عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان عدم تكليف عضو فني استلام جهاز الديب فريزر من إدارة بني سويف التعليمية للتأكد من مدى مطابقته للمواصفات.

 

كما قررت النيابة الإدارية مجازاة وكيل مخازن و3 معلمين تبريد تقاعسوا عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عرض الأمر بشكل رسمي على مديرة المدرسة بوصفهم أعضاء لجنه الفحص بشان عدم مطابقة الجهاز الوارد للمدرسة لاذن الصرف.
 

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