الجمعة 26 مايو 2023
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محافظات

تصدير 48 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى الصين

موانئ البحر الاحمر،
موانئ البحر الاحمر، فيتو

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 62000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 782 شاحنة و74 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 344 شاحنة و54 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 57500 طن بضائع، 438 شاحنة و20 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين أمل والقاهرة ومغادرة ثلاث سفن وهم   ZEIN على متنها 48000 طن فوسفات تصدير إلى الصين، بوسيدون اكسبريس والحرية 2.

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فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين  بوسيدون اكسبريس والحرية 2  وغادرت السفينتين أمل والقاهرة  ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2250 طن بضائع و245 شاحنة حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا  فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول / سفر ) للسفن الثلاث وهي  ايلة، سينا وبريدج. 

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وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 2370 راكبا بموانيها.

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