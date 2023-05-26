اقتصادية قناة السويس: ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ في العالم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، عن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفقًا للتقرير الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي.

وأوضح البيان ان التقرير السالف ذكره يأتي كتقييم مقارن صادر عن البنك الدولي لتقييم أداء الموانئ بناءً على الوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات، كما يؤثر حجم التداول بالميناء على التقييم، بالإضافة إلي رقمنة الخدمات بالميناء، حيث يستهدف هذا التقرير المساعدة في خلق معيار للمهتمين بمجال النقل البحري في الاقتصاد العالمي.

-إعلانات-

البنك الدولي يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ في العالم، فيتو

زمن جانبه أعرب السيد وليد جمال الدين عن سعادته بما جاء في هذا التقرير موضحًا أن التعاون والتكامل بين المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس وشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT هو أحد أسباب نجاحات شرق بورسعيد ضمن الموانئ العالمية.

البنك الدولي يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ في العالم، فيتو

وصرح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهتم بجميع موانئها التابعة وتعمل على استكمال أعمال التطوير للوصول إلى أعلى المعايير العالمية واللوجستيات هذا إلى جانب انطلاق خدمات تموين السفن بموانئ الهيئة خلال أيام، منها شرق بورسعيد، مشيرًا إلى جاهزية الميناء لاستقبال العديد من المشروعات حيث الأرصفة الجاهزة بمعايير عالمية وأعماق تسمح باستقبال السفن العملاقة وأحدث الأجيال منها.

البنك الدولي يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ في العالم، فيتو

ولفت "جمال الدين" إلى إتمام التعاقد على تشغيل الأرصفة الحالية ٥ كم كاملًا، كما يجري التفاوض مع مجموعة موانئ أبوظبي لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم، بالإضافة إلى التفاوض على إنشاء منطقة لوجستية.

البنك الدولي يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ في العالم، فيتو

جدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد لعام 2022 استقبل 1516 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 40,191,524 طن وعدد حاويات 3,538,610 مليون حاوية مكافئة، حيث كان إجمالي أعداد سفن الصب الجاف التي ترددت على الميناء حوالي 147 سفينة بزيادة 99% عن عام 2021، وإجمالي أعداد سفن البضائع العامة التي ترددت على الميناء 13 سفينة بزيادة 18%عن عام 2021، وإجمالي الكميات المتداولة من الصب الجاف كانت ما يزيد عن 5,5 مليون طن بزيادة قدرها 125% عن عام 2021، وإجمالي الكميات المتداولة من البضائع العامة كانت ما يزيد عن 510 ألف طن بزيادة قدرها 86% عن عام 2021.

كما حقق الميناء نموًا ملحوظًا في الأسواق المتعاملة مع الميناء خلال عام 2022في (غانا – كوت ديفوار – الكاميرون – الولايات المتحدة الأمريكية – الجابون)، وارتفع متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 9.27 ٪ عن عام 2021، ارتفعت اعداد الحاويات بنظام الترانشيبمنت في عام 2022 بنسبة 7 ٪ عن عام 2021، كما ارتفعت حركة الشاحنات في عام 2022 بنسبة 9.3 ٪ عن عام 2021.

البنك الدولي يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ في العالم، فيتو

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.