الخميس 25 مايو 2023
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سياسة

النقل: طرح مشروع ميناء جاف ومنطقة لوجستية بالعاشر من رمضان

جانب من اجتماع لجنة
جانب من اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فيتو

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2023/2024، لديوان عام وزارة النقل.

 

موازنة وزارة النقل

وأكد ممثل الوزارة، أنه تم التوافق بين وزارة النقل، ووزارتي المالية والتخطيط بشأن مشروع الموازنة، ولا يوجد أي ملاحظات في هذا الشأن.

 

تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة

كما وافقت اللجنة على موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، حيث استعرض صفوت غالي، رئيس الإدارة المركزية للهيئة، تفاصيل مشروع الموازنة الجديدة والتي تقدر بنحو 950 مليون جنيه، بإجمالي تكاليف 559 مليون جنيه، والإيرادات 590.

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وأشار غالي، إلى أن الهيئة العامة لم تتكبد خسائر إلا في السنة الأولى لعملها، مؤكدا أنه في جميع السنوات تحقق مكاسب كبيرة.


ميناء جاف ومنطقة لوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص بالعاشر من رمضان

وأعلن أن الهيئة في سبيلها لطرح مشروع ميناء جاف ومنطقة لوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص في منطقة العاشر من رمضان، مؤكدا أنه هو المشروع الثاني بعد ميناء أكتوبر الجاف على طريق الواحات.

وأشار إلى أن الهيئة تمتلك 6 موانئ جافة تقوم بدورها على النحو الأمثل.

 

مشروعات المواني الجديدة

من جانبهم أشاد النواب بالدور الذي تقوم به الهيئة، لاسيما فيما يتعلق بمشروعات الموانئ الجديدة مثل أكتوبر، والعاشر من رمضان المزمع إنشاؤه، لما يقوم به من دور في خدمة المناطق الصناعية.

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وشهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أيضا الموافقة على موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث استعرض المهندس إيهاب محمد حسن، مدير الموازنة بالهيئة.

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