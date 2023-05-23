الأسبلة في القاهرة القديمة، سبيل زين العابدين يجمع بين بساطة العصر العمراني وزخارف المملوكي (صور)

الأسبلة في القاهرة القديمة، يعد سبيل زين العابدين أحد أجمل الأسبلة بالقاهرة القديمة فقد حرص المعماريون على وضع العديد من اللمسات الجميلة به من زخارف وتشكيلات جميلة بالأحجار وعلى الرغم من أنه من العصر العثماني إلا أنه يحمل جمال الطراز المملوكي للأسبلة.

ويقع سبيل زين العابدين في منطقة سكنية من القاهرة التاريخية هذا كما تمتاز عمارة السبيل بقيمتها المعمارية العظيمة فهو غني بالتفاصيل الجميلة والمدخل رشيق بمقرنص دقيق اختيرت نسبه بعناية فائقة كما أحيط شباك السبيل بزخارف حجرية بديعة قلما نجدها في سبيل مماثل.

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سبيل زين العابدين مهدد بالزوال

ولقد عانى السبيل من مشكلات عدة تأتي في مقدمتها تدهور حالة الحوائط وظهور الشروخ بها بأماكن مختلفة بالأثر وذلك بالإضافة لارتفاع منسوب المياه تحت السطحية والذي ساعد في ظهور طبقة أملاح على أحجار الواجهة هذا بخلاف تغير منظر الواجهات نتيجة لارتفاع الرطوبة بها.

سبيل زين العابدين قبل الترميم، فيتو

ويستخدم مبني سبيل زين العابدين كحضانة للأطفال وهذا الاستخدام في حد ذاته متوافق مع طبيعة المبنى ولكن الإضافات غير المدروسة التي أضيفت إليه لم تكن موفقة بل ساعدت على تدهوره، فقد أضيفت دورات مياه مما نتج عنه استحداث شبكة صرف وتغذية خاصة بها والتي كانت مصدرًا لتسرب المياه التي ساعدت على تدهور الأثر بمجمله هذا بخلاف تدهور واندثار طبقات السطح والذي ساهم في تسرب مياه الأمطار التي أدت بدورها إلى تدهور الأسقف المزخرفة للكتاب هذا علاوة على اندثار الأرضيات الرخامية وتدهور أحجار الدرج الصاعد ووجود ازاحات أفقية بها ومون أسمنتية.

موقع وتاريخ سبيل زين العابدين

يقع سبيل زين العابدين بدرب القولية وهذا الدرب من الدروب القديمة ذكره المقريزي وسماه أبن لؤلؤ ودرب القاضي بالقرب من سبيل سليمان بن المريوطلي بشارع حمام المصبغة، وهو ملحق بمنزل من الجهة الشمالية الغربية ويرجع تاريخ إنشاؤه إلى منتصف القرن ١١ هـ / القرن.

سبيل زين العابدين، فيتو

ولم يحدده المؤرخين منشأه حيث ذكر أنه ورد بالخطط التوفيقية أنه كرس علي اسم زين العابدين بن الحسين وقد ورد في طبقات الشعراني أنه هو علي الأصغر اما الأكبر فقتل مع الحسين رضي الله عنهما وكان آن ذاك مريضًا نائمًا على الفراش فلم يقتل وهو ابن الحسنيين، وكانت وفاته في شهر صفر (۱۲۲) هـ / ۷۳۸ م) وكان عمره ١٠ سنه.

تخطيط العام وعناصر تكوين سبيل زين العابدين

ويتبع سبيل زين العابدين في تخطيطه الأسبلة العثمانية التي تتكون من شباك واحد، وغرفة السبيل مستطيلة المساحة يتصدر جدارها الجنوبي الغربي دخلة الشاذروان يقابلها في الجدار الشمالي الشرقي فتحة شباك السبيل المستطيلة، أما غرفة الكتاب فهي مستطيلة المساحة فرشت ارضيتها ببلاط حجري ويغطي سقفها سقف خشبي معرق، والكتاب غرفتان ملعقتان به.

ولسبيل زين العابدين واجهتان أحدهما رئيسية تطل علي شارع حمام المصبغة بطرفها الشرقي كتلة المدخل الرئيسي يكتنفها من الجهة اليمنى واجهة السبيل والكتاب والأخري فرعية تقع بالناحية الجنوبية الشرقية، وتطل علي درب لوليا، وهي واجهة وخاليه من أية تفاصيل اثرية معمارية.

الترميمات السابقة لسبيل زين العابدين

أولت لجنة حفظ الآثار العربية سبيل زين العابدين عنايتها وذلك منذ سنة ۱۸۸۷ – ۱۸۸۸ حيث حدث خلل جسيم لهذا له بسبب هدم المنازل المجاورة له ورأت اللجنة إجراء الإصلاحات اللازمة كمعالجة الشروخ بالجدار الشرقي المطلة علي الحارة وتم اعتماد مقايسة له.

سبيل زين العابدين بعد الترميم، فيتو

كما رأت اللجنة احتساب مبلغ من احتياطي ميزانية سنة ۱۸۸۷ لأجراء الأعمال الضرورية لترميم سبيل زين العابدين، وفي سنة ١٨٨٩ نظر القومسيون الثاني في اعتماد مبلغ لأعمال مقتضي أجراؤها بالسبيل ولابد أن يشرع في هذه الأعمال حالًا، وفي سنة ١٨٩٠ تم اعتماد مبلغ لاستيفاء الأعمال الخاصة بترميم الأثر واحتسابها من ميزانية ١٨٩٠م، وفي سنة ١٩٠١ تم اعتماد مبلغ لتكملة أعمال الترميم به وهذه التكاليف تصرف من ديوان الأوقاف وهي خاص بالكتاب.

أعمال الترميم الاساسية لسبيل زين العابدين



تم فك الحائط المشترك بين سبيل زين العابدين والجار بالجدار الشرقي وإعادة بنائه مع نقل مواسير التغذية الخاصة بالجار لمسافة غير مؤثرة على حوائط الأثر الأصلية وذلك لملء الفراغات الموجودة بالحشوة الداخلية الناتج عن انفصال الأحجار عن الحشوة الداخلية.

وتلى ذلك حقن مادة سليكونية أعلى منسوب أرضية الشارع لصد المياه الصاعدة تحت تأثير الخاصية الشعرية، هذا كما تم إزالة البياض غير الأثري والغير متوافق مع مواد الأثر التقليدية وإبدالة ببياض ذو أساس جيري خالي من الأسمنت كما تم فك وإعادة الحوائط الغير آمنة إنشائيًا.