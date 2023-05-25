مقابلات شخصية لـ 90 قيادة تعليمية لشغل وظائف في الدقهلية

أجرت لجنة الموارد البشرية بمديرية التعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، مقابلات شخصية لتسعين قيادة تعليمية لشغل وظيفة مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية، ورئيس قسم التعليم الخاص بالإدارات التعليمية.

ترأس اللجنة ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وعضوية الدكتورة عبير عبد القادر، وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتور عبد العظيم السعيد رئيس مجلس الأمناء، وحازم الألفي، نقيب معلمي الدقهلية، والهادى إبراهيم محمد، مدير عام الشئون المالية والإدارية.

-إعلانات-



وأكد وكيل الوزارة أن المقابلة تمت بكل شفافية لاختيار الأكفأ لتولى هذا المنصب القيادي، مشيرا إلى أن تولى المناصب القيادية تكليف ومسئولية جسيمة على طريق بناء الدولة المصرية الحديثة.