الفنانة حنان سليمان تكشف حقيقة قرابتها بأنغام

كشفت الفنانة حنان سليمان، حقيقة صلة القرابة بينها وبين الفنانة والمطربة الكبيرة أنغام، مؤكدة أنها شائعة ليس لها أساس من الصحة.

في هذا السياق، قالت حنان سليمان فى لقائها مع الإعلامية إنجي على فى برنامجها الشهير أسرار النجوم، أن هذه الشائعة تعتبر من الشائعات المؤكدة بسبب كثرة تداولها في العديد من صفحات السوشيال ميديا وتأكيدهم بأنني شقيقة والدها محمد على سليمان.

وتابعت حنان: شرف كبير أن يكون هناك صلة قرابة بيني وبين أنغام ولكن فى الحقيقة لا يوجد أى صلة قرابة بيننا.



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وتحدثت حنان سليمان خلال حديثها عن تجربتها الأخيرة فى موسم رمضان الماضي بالمشاركة فى مسلسل الهرشة السابعة.

وأكدت حنان سليمان أنها سعيدة لكونها جزء من فريق عمل هذا المسلسل، والتي تعتبره من أفضل الأعمال التى شاركت فيها منذ بداية مشوارها الفني.

و كانت الفنانة أمينة خليل قالت فى لقاء لها مع برنامج et بالعربي أنها تتمنى تقديم جزء ثان من مسلسل الهرشة السابعة بعد النجاح الكبير الذى حققه فى موسم رمضان الماضي، مشيرة أنه لا يوجد أى حديث حول هذا الأمر بشكل صريح حتى الآن،وعلى الرغم من كونها لا تفضل تقديم الجزء الثاني من أى عمل قدمته إلا أن نجاح الهرشة السابعة جعلها تفكر فى الجزء الثاني بسبب حبها الشديد للشخصية التى قدمتها ولفريق عمل المسلسل.



ومسلسل الهرشة السابعة من بطولة أمينة خليل، محمد شاهين، أسماء جلال، علي قاسم، عايدة رياض، حنان سليمان،أحمد كمال، وإخراج كريم الشناوي.

على الجانب الأخر، كان اسم المطربة أنغام تحرك محرك البحث جوجل بعد أن انتشرت شائعة زواجها بأحدى الشخصيات الخليجية الشهيرة، وازدادت الشائعة انتشارًا مع صمت أنغام وعدم اهتمامها بالرد على ما يقال ويثار بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت أنغام قد انفصلت عن الموزع أحمد إبراهيم منذ فترة طويلة ولم توضح أسباب الانفصال، كما أنها ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة ليست بالقليلة حتى لا تتحدث في ذلك الأمر.

من جانب آخر علقت الفنانة أنغام على ظهورها وهي تدخن في أغنيتها الجديدة “سيبك أنت” التي طرحتها منذ أيام على موقع الفيديوهات “يوتيوب” الأمر الذي لفت انتباه الجمهور.

وقالت أنغام، إن أغنية سيبك أنت حالة إنسانية شوفتها في ناس كتير وأنا الحقيقية الكلام اللي كتبه أمير طعيمة مكانش ينفع يتصور إلا بالواقعة دي.

وعلقت أنغام على لقب “الهرمونات” الذي أطلقه جمهورها على أغنيتها الشهيرة “ متلخبطة”، وقالت، بيسموا أغنية متلخبطة أغنية الهرمونات وهي فعلًا متلخبطة خالص.

وكشفت أنغام عن رأيها الصادم في تقنية الذكاء الاصطناعي وقالت، فكرة الديو حلوة والأحلام حلوة لكن تقنية الذكاء الاصطناعي مفيهاش الإحساس البشري ومزعجة وأتمنى إن تقنية الذكاء الاصطناعي تبقي هوجة وتخلص علشان هتقعدنا في البيت.