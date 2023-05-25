الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
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تريند

أنغام تتصدر تريند جوجل بعد شائعة زواجها بثري خليجي

أنغام
أنغام

تصدر اسم المطربة أنغام محرك البحث جوجل بعد أن انتشرت شائعة زواجها بأحد الشخصيات الخليجية الشهيرة، وازدادت الشائعة انتشارًا مع صمت أنغام وعدم اهتمامها بالرد على ما يقال ويثار بمواقع التواصل الاجتماعي. 

 

وكانت أنغام  قد انفصلت عن الموزع أحمد إبراهيم منذ فترة طويلة ولم توضح أسباب الانفصال، كما أنها ابتعدت عن مواقع التواصل الاجتماعي لفترة ليست بالقليلة حتى لا تتحدث في ذلك الأمر. 

من جانب آخر علقت الفنانة أنغام على ظهورها وهي تدخن في أغنيتها الجديدة “سيبك أنت” التي طرحتها منذ أيام على موقع الفيديوهات “يوتيوب” الأمر الذي لفت انتباه الجمهور.  

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قالت أنغام، إن أغنية سيبك أنت حالة إنسانية شوفتها في ناس كتير وأنا الحقيقية الكلام اللي كتبه أمير طعيمة مكانش ينفع يتصور إلا بالواقعة دي.

وعلقت أنغام على لقب “الهرمونات” الذي أطلقه جمهورها على أغنيتها الشهيرة “ متلخبطة”، وقالت،  بيسموا أغنية متلخبطة أغنية الهرمونات وهي فعلًا متلخبطة خالص.

وكشفت أنغام عن رأيها الصادم في تقنية الذكاء الاصطناعي وقالت، فكرة الديو حلوة والأحلام حلوة لكن تقنية الذكاء الاصطناعي مفيهاش الإحساس البشري ومزعجة وأتمنى إن تقنية الذكاء الاصطناعي تبقي هوجة وتخلص علشان هتقعدنا في البيت.

 

أغنية جديدة

وطرحت أنغام مؤخرًا أغنيتها الجديدة “سيبك انت” عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وتقول كلماتها:أنا من يوم بعدك محبوسة في نفس الأوضة
مسجونة في عالم أفكاري.. مش عايشة لكن برضه ما موتتش
تقدر  كده  يعني  تقول إن أنا مش موجودة
سيبك انت
أهم حاجة تكون مبسوط ومزاجك عال.. وتكون بتنام مرتاح البال
لا  ضمير  بيأنب و لا  كوابــــــــــيس  تقلـــــق  نومــــــك
ومفيش مشكلة خالص لو حد بسببك ضاع.. وف ثانية تبيع وتقوله وداع
دي حاجات مَش مستاهلة عشانها تبوظ يومك

بقي ليلي بيشبه لنهاري.. والشمس بتشرق وبتغرب 
و الدنيا بتمشي وتتغير وأنا على حالي
إحساس الوحدة الاجباري.. بقي هو الايد اللي تطبطب
بقى ونسى وصاحبي وهو الحاجة الباقيالي
سيبك انت

 

حفل أنغام في الكويت

وأحيت النجمة أنغام مؤخرًا حفلًا غنائيًّا في الكويت هو الثاني لها هذا العام بعد نجاح حفلها الأول الذي أحيته على نفس المسرح شهر فبراير الماضي، وأقيم داخل ساحة أرينا الكويت ضمن فعاليات حفلات الصيف، وقدمت عددًا من أغنياتها الناجحة قديمًا وحديثًا.

 

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