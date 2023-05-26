محاكمات المشاهير في أسبوع، تأجيل قضية مجدي راسخ في الاستيلاء على أموال مستهلكي الغاز، ومحاكمة مرتضى منصور الأبرز

تنشر «فيتو» الأحكام والقرارات التي صدرت من محاكم الجنايات والجنح والتعويضات بشأن النجوم ومشاهير السوشيال ميديا خلال الأسبوع المنقضي من شهر مايو 2023.



وفيما يلي أبرز المحاكمات:

قضت محكمة الجيزة في محاكمة المتهم بقتل شقيقه ووالدته والشروع في قتل زوج شقيقته بمنطقة الهرم في الجيزة، بتأجيل النظر في الدعوى لجلسة 17 يونيو.

وقررت محكمة جنايات طنطا إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في طنطا بعد 48 ساعة من حفل الزفاف إلى فضيلة مفتي الجمهورية للنظر في إعدامه.

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وقررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل محاكمة مجدي راسخ والد زوجة علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك واثنين آخرين، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز إلى جلسة 20 أغسطس المقبل.

وقررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حجز محاكمة 20 متهما في القضية رقم 7449 لسنة 2922 النزهة، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال للخارج والمعروفة إعلاميا بـ خلية النزهة الإرهابية، لجلسة 19 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

وقررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة في بدر تأجيل إعادة محاكمة 24 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي علي خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة باسم خلية الجوكر إلى جلسة 21 يونيو .

وقررت المحكمة الاقتصادية تأجيل ثاني جلسات محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتهمة الاعتداء على موظفين عموميين أثناء تأدية عملهم إلى جلسة 18 يونيو المقبل.

وأجلت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في مجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، ثالث جلسات محاكمة معتز مطر، محمد ناصر، حمزة زوبع وعبد الله الشريف و14 متهمًا آخرين بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية وارتكاب جريمة تمويل الإرهاب وذلك لجلسة 19 يونيو المقبل لاستجواب المتهمين بناء علي طلب الدفاع.

وقررت محكمة جنايات بنها، بمحافظة القليوبية، تأجيل نظر محاكمة عاطلين قتلا الطفل زياد أشرف ابن مركز الخانكة، لسرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى وعندما عرفهما قاما بالتخلص منه بخنقه حتى الموت وإلقاء الجثة فى إحدى المناطق النائية المتاخمة للكتلة السكنية بدائرة مركز شرطة الخانكة، لجلسة 17 يونيو المقبل للاستعداد والمرافعة.

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع تأجيل محاكمة متهمين بقتل عراقي الجنسية بسبب علاقة عاطفية بين المجني عليه وإحدى المتهمين لجلسة 16 يوليو المقبل.

وقضت الدائرة 29 جنوب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة كل من "رماء"، ووالدها "حمدي" و"محمد.م"، و"علي.ا"، و"عمرو.ا"، بالسجن المشدد 15 عامًا، كما عاقبت المتهمين السادس والسابع بالسجن المشدد 10 سنوات، على خلفية اتهامهم بقضية "صيدلي حلوان".