الجمعة 26 مايو 2023
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سيارات

أسعار ومواصفات سيارات فورد داخل السوق المصري بعد الزيادة

سيارة فورد، فيتو
سيارة فورد، فيتو

سيارات فورد، استعرض الوكيل المحلي للعلامة التجارية فورد، أسعار ومواصفات سيارات فورد داخل السوق المحلي بعد الزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات فورد فوكاس.

 

وحدد الوكيل المحلي للعلامة التجارية فورد قيمة الزيادات الجديدة التي أطلقتها الشركة على أسعار سيارات فورد فوكاس موديل 2023  بلغت نحو 35 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال مايو الحالي.

ونرصد في التقرير التالي أسعار فورد فوكاس 2023

يصل سعر الفئة الأولى Trend نحو 840 ألف جنيه 

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يصل سعر الفئة الثانية Connected 4D نحو  870 ألف جنيه 

يصل سعر الفئة الثالثة Connected 5DR  نحو  860 ألف جنيه 

يصل سعر الفئة الرابعة Titanium 4DR  نحو  905 آلاف جنيه 

يصل سعر الفئة الخامسة Titanium 5DR نحو  900 ألف جنيه 
 

حصلت سيارات فورد فوكاس على محرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 120 “حصانًا”، وعزم أقصى للدوران 151 نيوتن/ متر، متصل بناقل سداسي السرعات أتوماتيك.

مواصفات ووسائل الأمن والسلامة

6 وسائد هوائية

وفرامل مانعة للانغلاق ABS 

– نظام الثبات الإلكتروني ESP 

– أنظمة التحكم فى الجر HLA 

– نظام مراقبة ضغط الإطارات

 – حساسات ركن أمامية وخلفية

 – فرامل كهربائية

 – نظام التحذير عند الخروج من الحارة المرورية 

– مثبت ومحدد سرعة

 – مكيف هواء ثنائي المناطق 

 – إمكانية غلق المرايات الجانبية أوتوماتيكيًا – مرآة ذاتية التعتيم 

– حساس مطر

 – إضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED مدعمة بخاصية الانعطاف أتوماتيكيًّا، وكاميرا خلفية

 – تدعم المقاعد الأمامية بخاصية دعم القطنية

 – زجاج كهربائي. كما دعمت السيارة بنظام ترفيهي مكون من (شاشة وسائط 8 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوتية).

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