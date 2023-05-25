بي إم دبليو تطلق سيارة كهربائية تنافسية علي حلبات ألمانيًا

تحرص شركة بي إم دبليو، علي خضوع سيارتها في اختبارات مكثفة على الحلبات والطرق العامه من أجل منافسة كبرى شركات السيارات وانتاج سيارات تنافسية على مستوى العالم وظهر ذلك خلال اختبار الجيل الجديد من سيارات بي إم دبليو X3 على حلبة سباق نوربورجرينج.

وتتميز سيارات بي ام دبليو X3 الجديد بتصميم مشابه لـ X1 الجديد، وهذا يعني أن التصميم الخارجي يجب أن يكون أكثر حدة، وخطوط أكثر جرأة، ووجهًا أكثر عدوانية، مع تلقي إصدار إم بيرفورمانس لمسات تصميم مختلفة علي حد وصف الشركة.

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وفي الداخل، سيتبنى الكروس الشاشة الممتدة للاندفاعة الخاصة بصانع السيارات التي شوهدت في لقطات التجسس السابقة، يحتوي الإعداد على شاشة السائق وشاشة المعلومات والترفيه، والتي تقوم بي إم دبليو بتثبيتها في طرازاتها الجديدة والمحدثة، من المحتمل أن تحتوي على iDrive 8.5، الذي يتم طرحه هذا العام حيث تستعد الشركة لإطلاق iDrive 9.

ومن المتوقع أن يكون الجيل التالي من X3 M، مع إشاعة واحدة تشير إلى أنه سيكون كهربائيًا فقط عند وصوله، ليحل محل الطراز المضمن بستة الطاقة المتاح اليوم، وتركب على الهندسة المعمارية Neue Klasse من بي إم دبليو، وهي BEV الأولى، ستظهر المنصة لأول مرة في عام 2025، مع اعتبار الجيل التالي i3 وiX3 أول سيارات كهربائية تستخدمه، ويجب أن نتوقع X3 M الكهربائية في عام 2026 أو 2027.

وستستمر بي إم دبليو في تقديم محركات الاحتراق في مستويات القطع الأقل في النموذج، ومع ذلك، من المحتمل أن يكون هناك بعض الكهربة في جميع أنحاء المجموعة، مع إمكانية وجود الإصدارات الهجينة والهجينة الموصولة بالكهرباء، تنتج سيارة بي إم دبليو X4 M40i 2023 قوة 382 حصانًا من محركها سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، ويجب أن تظل هذه المطحنة في طراز الجيل التالي، يمكن أن تجعل أكثر من 400 حصان، يصل التقاطع الحالي إلى 60 ميلًا في الساعة في 4.4 ثانية، وهو ما يمكن أن ينخفض مع زيادة الطاقة.

لم تحدد بي إم دبليو موعدًا لأول مرة لسيارة X3 الجديدة، لكن الشائعات تشير إلى أنه يجب أن يحدث في الربع الرابع من العام، يمكن أن يتم طرحه للبيع لعام 2023، سيكون أول إصدار لأول مرة هو X3.