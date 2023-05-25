بدء نقل أسلحة نووية من روسيا إلى بيلاروسيا

أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الخميس، أنه تم البدء في نقل أسلحة نووية غير استراتيجية من روسيا إلى بلاده.



نقل الأسلحة النووية من روسيا إلى بيلاروسيا

وقال لوكاشينكون اليوم الخميس:" إن الأسلحة النووية الروسية المتمركزة ببيلاروسيا آمنة تماما ولن يمسها أي مخرب".

ويأتي ذلك بعدما قالت وكالة "تاس" الروسية، إن وزيري الدفاع الروسي ونظيره البيلاروسي، وقعا اليوم الخميس، وثيقة لنشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في روسيا البيضاء

وثيقة نشر الأسلحة النووية في بيلاروسيا

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن توقيع هذه الوثيقة يأتي بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 26 مارس الماصي، أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

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ويتوقع أن تزيد هذه الخطوة من حدة التصعيد والمواجهة بين موسكو والغرب.

وقبل وقت سابق من اليوم أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، توقيف مخربين أوكرانيين على خلفية التخطيط لاستهداف محطات نووية روسية، عشية يوم النصر الماضي.

ؤوقال الجهاز في بيان، إن "مجموعة تخريب من جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية... حاولت تفجير زهاء ثلاثين خطَّ نقلٍ كهربائيًّا إلى محطتي لينينجراد وكالينين النوويتين" مطلع مايو، بهدف "وقف المفاعلات النووية"، مؤكدًا توقيف أوكرانيين اثنين على علاقة بذلك.

وكشف وكالة "سبوتنيك" تفاصيل الحادثة، إذ أوضحت أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أحبط الهجوم الإرهابي الذي خططت له المخابرات الأوكرانية في يوم النصر الماضي على محطات الطاقة النووية في لينينجراد وكالينين، أي تفجير أكثر من 30 برجًا كهربائيًّا لنقل الطاقة لمحطات الطاقة النووية.

وبحسب التقرير الذي أوردته الوكالة، فإن "جهاز الأمن الفدرالي الروسي منع هجومًا إرهابيًّا على منشآت للطاقة النووية خططت له الاستخبارات في أوكرانيا".

كما أشار الجهاز إلى أنه في عشية يوم النصر، قامت مجموعة تخريبية وإرهابية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني "بمحاولة لتفجير أكثر من 30 عمودًا من أعمدة الكهرباء لخطوط الطاقة عالية الجهد في محطات الطاقة النووية في لينينغراد وكالينين".

وكان من شأن خطة المخابرات الأوكرانية، أن تؤدي إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية؛ ما يسبب أضرارًا اقتصادية خطيرة لروسيا.

يقول التقرير: "تمكَّن الإرهابيون من تفجير أحد الأعمدة الأربعة لخط نقل الطاقة في محطة لينينجراد للطاقة النووية وتلغيم 4 وزرع العبوات الناسفة تحت 7 أخرى لمحطة كالينين للطاقة النووية".



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