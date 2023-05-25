الخميس 25 مايو 2023
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خارج الحدود

قرار هام لقائد فاجنر بعد انتهاء معركة مفرمة اللحم

قوات فاجنر، فيتو
قوات فاجنر، فيتو

قال قائد مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، اليوم الخميس، إن قواته بدأت في الانسحاب من باخموت بشرق أوكرانيا، وتسليم السيطرة إلى الجيش الروسي، بعد أيام من قوله إن قوات فاجنر استولت على المدينة المدمرة.

 

وزارة الدفاع الروسية

وذكر يفجيني بريجوجين، المليونير مالك فاجنر، في مقطع مصور نُشر على تطبيق ”تيليجرام” إن التسليم سيكتمل بحلول الأول من يونيو. فيما لم يصدر تعليق فوري من وزارة الدفاع الروسية.

 

انسحاب فاجنر

ولم يتم التحقق بشكل مستقل مما إذا كان انسحاب فاجنر من المدينة التي دمرها القصف قد بدأ بالفعل.

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وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أمس الأربعاء، إن القتال العنيف مستمر داخل المدينة الواقعة شرق البلاد بعد معركة استمرت تسعة أشهر وأودت بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأحرز بريجوجين في باخموت انتصارًا ثمينا كانت روسيا تحتاجه بحسب مراقبين غربيين، بعدما فقدت العمليات العسكرية في أوكرانيا زخمها.

ويثار الآن احتمال شن هجوم مضاد أوكراني باستخدام أسلحة متطورة قدمها حلفاء كييف الغربيون.

 

الهجوم المضاد الأوكراني

وقال كبير مستشاري الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، اليوم الخميس، إن الهجوم المضاد الأوكراني جار بالفعل، محذرا من أنه لا ينبغي توقعه على أنه "حدث واحد يبدأ في ساعة محددة من يوم محدد".

وكتب بودولياك، على موقع تويتر، أن "العشرات من الأعمال المختلفة لتدمير ما وصفها بقوات الاحتلال الروسية، كانت تحدث بالفعل أمس، وتجري اليوم وستستمر غدا".

وخلال الحرب التي دامت 15 شهرا في أوكرانيا، قام قائد فاجنر مرارا وعلنا بانتقاد القيادة العسكرية الروسية، متهمًا إياها بعدم الكفاءة والفشل في إمداد قواته بالشكل المناسب أثناء قيادتهم لمعركة باخموت.

وعزز انخراط فاغنر في الاستيلاء على باخموت من مكانة بريجوجين، التي استخدمها لتوضيح آرائه الشخصية حول إدارة الحرب.

قال معهد دراسات الحرب، وهو مركز أبحاث في واشنطن، إن ”بريجوجين... يستخدم التصور القائل بأن فاجنر مسؤولة عن الاستيلاء على باخموت للترويج لمستوى غير معقول من النفوذ على المجهود الحربي الروسي في أوكرانيا”.

جاء تصريح بريجوجين الصريح عما سيفعله الأسبوع المقبل في باخموت بعد يوم من ابتعاده مرة أخرى عن خط الكرملين بشأن أوكرانيا.

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روسيا أوكرانيا الجيش الروسي

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