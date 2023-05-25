مانشستر يونايتد يتقدم على تشيلسي 0/2 في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وضيفه تشيلسي بتقدم اليونايتد 0/2، في المباراة التي تجري مساء اليوم الخميس، بملعب أولد ترافورد، بالمباراة المؤجلة من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي - البريميرليج.

سجل البرازيلي الدولي كارلوس كاسيميرو هدف مانشستر يونايتد الأول في شباك تشيلسي في الدقيقة 6 من ضربة رأس، وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثاني في الدقيقة 45+5.

ويحتاج مانشستر يونايتد إلى نقطة واحدة فقط من أجل ضمان التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويصبح رابع الأندية المتأهلة للبطولة القارية.

-إعلانات-

تشكيل مانشستر يونايتد وتشيلسي

وضم تشكيل الشياطين الحمر:

ديفيد دي خيا - وان بيساكا - رافائيل فاران - لينديلوف - لوك شاو - كاسيميرو - كريستيان إريكسن - أنتوني - برونو فيرنانديز - جادون سانشو - أنتوني مارسيال.

في المقابل، ضم تشكيل تشيلسي كالتالي:

كيبا - سيزار أزبيليكويتا - ويسلي فوفانا - تشالوباه - هال - كالاجر - إنزو فيرنانديز - تشوكويميكا - مودريك - كاي هافيرتز - مادويكي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 69 نقطة، فيما يقع البلوز تشيلسي بالمركز الثاني عشر برصيد 43 نقطة.

مانشستر يونايتد وتشيلسي، فيتو

كاسيميرو، فيتو

مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع ميسي ونيمار

يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في إبرام صفقة مزدوجة، ستحدث ضجة كبيرة في الوسط الرياضي، خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ووفقًا لما أوردته صحيفة إل ناسيونال الكتالونية، فإن نادي مانشستر يونايتد وضع خطة محكمة للتعاقد مع الثنائي ميسي ونيمار نجمي باريس سان جيرمان، خلال سوق الانتقالات المقبل.

وينتهي تعاقد ميسي مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان في يونيو المقبل، فيما يمتد عقد زميله نيمار حتى 2025.

وأعطى إريك تين هاج بالفعل الضوء الأخضر لمسؤولي مانشستر يونايتد لبدء المفاوضات مع البرازيلي نيمار أولا لاستقدامه إلى أولد ترافورد، حيث ترى إدارة الشياطين الحمر أن التعاقد مع نيمار سيكون القطعة الأساسية لإغراء ميسي لارتداء قميص مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من استمرار عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2025، إلا أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت بالفعل خطوات التفاوض مع النادي الفرنسي للتعاقد مع نيمار.

وترى إدارة النادي الإنجليزي أن وجود نيمار سيسهل من مهمة الحصول على توقيع ميسي؛ بسبب العلاقة الجيدة التي تجمع الثنائي منذ أن تزاملا معا في برشلونة.

ويسعى مانشستر يونايتد لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام في مشروعه لإعادة بناء النادي الذي سيلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويريد العودة ليكون المنافس الرئيسي في الدوري الممتاز.

يذكر أن قائد الأرجنتين، الذي سيبلغ عامه الـ 36 الشهر المقبل، تلقَّى عرضًا رسميًا من الهلال السعودي، في ظل أنه لم يمدد عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

ولم يحصل ميسي على أي عروض رسمية حتى الآن، باستثناء العرض السعودي الضخم.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب ، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



