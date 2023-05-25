بـ 4 صور وكلمات مؤثرة.. محمد صلاح يودع رباعي ليفربول بعد مغادرة أنفيلد

وجه اللاعب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول، رسالة وداع إلى 4 من زملائه في الفريق الأول لكرة القدم، بعد تأكد رحيلهم في صيف 2023.

وقال صلاح عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، إنستجرام: "أحد أفضل الأشياء في كرة القدم هي أن نلتقي ونتشارك اللحظات مع أشخاص رائعين".

محمد صلاح، فيتو

وأتم: “فيرمينو، تشاميرلين، كيتا وميلنر سنفتقدهم وآمل أن تتلاقى طرقنا مرة أخرى”.

وأعلن ليفربول في وقت سابق، مغادرة كل من روبرت فيرمينو، جيمس ميلنر، أليكس أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا بحلول نهاية يونيو المقبل.

-إعلانات-

محمد صلاح

وينتظر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، رقمًا تاريخيًّا مميزًا مع الريدز تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، بعد رحيل زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو بنهاية الموسم الحالي.

وأعلن ليفربول قبل أيام قليلة رحيل 4 لاعبين عن "الريدز" بنهاية الموسم، يأتي على رأسهم فيرمينو، بجانب الثنائي الإنجليزي جيمس ميلنر وأليكس أوكسيلد تشامبرلين، والغيني نابي كيتا.

الألماني يورجن كلوب

وينتظر محمد صلاح أن يصبح أفضل لاعب في مسيرة الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الذي تولى مهمة قيادة الريدز في أكتوبر 2015، حيث سيكون رحيل فيرمينو بمنزلة فرصة قوية للفرعون لتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع ليفربول تحت قيادة كلوب.

محمد صلاح،فيتو

ووفقًا لما أورده موقع "ذا أتلتيك" البريطاني، فإن فيرمينو يتصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب بواقع 24 ألفا و770 دقيقة.

وأوضح الموقع البريطاني الشهير أن محمد صلاح يأتي في المركز الثاني بالمشاركة في 24 ألفًا و536 دقيقة، وهو ما يعني أن رحيل فيرمينو سيمنح النجم المصري فرصة الانفراد بالمركز الأول.

انضم محمد صلاح إلى صفوف ليفربول في صيف 2017، قادما من روما الإيطالي، مقابل 42 مليون يورو، وشارك الفرعون المصري مع ليفربول في 304 مباريات بكل المسابقات حتى الآن، سجل خلالها 186 هدفًا وقدم 78 تمريرة حاسمة.

نادي ليفربول

ويعد محمد صلاح هو الهداف التاريخي لنادي ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 137 هدفا، حيث تفوق على روبي فاولر صاحب الـ128 هدفًا خلال الموسم الحالي.

محمد صلاح، فيتو

ويعتبر النجم المصري كذلك هو الهداف التاريخي لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا، برصيد 42 هدفا، كما أنه أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في البطولة الأوروبية بواقع 44 هدفًا، متساويًا مع الإيفواري ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي.

فضلا عن ذلك، فإن صلاح هو خامس الهدافين التاريخيين لنادي ليفربول بكل المسابقات، حيث سجل 186 هدفًا متساويًا مع ستيفن جيرارد أسطورة الريدز.