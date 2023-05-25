الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيارات

ميني تجمع بين محرك كهربائي وآخر يعمل بالوقود في سياراتها الكهربائية

ميني تجمع بين محرك
ميني تجمع بين محرك كهربائي وآخر يعمل بالوقود

سيارات ميني، أعلنت شركة ميني المتخصصة في صناعة السيارات عن طرح سيارتها  ميني عائلة هاتشباك  كوبر، التي تجمع بين العمل الكهربائي والاحتراق الداخلي، وكلاهما متاح بمخرجات طاقة مختلفة. 

اختبار ميني كوبر اس تحت التمويه المكثف


حرصت شركة ميني علي اختبار سيارتها ميني علي حلبة  نوربورجرينج.

 ويأتي هذا النموذج الرياضي بعجلات جديده  وبعض اللمسات المثيرة للاهتمام التي تستحق التقدير بخلفية السيارة، بالاضافة الي مصابيح خلفية جديده بمجموعة ميني كوبر.

-إعلانات-


يتميز النموذج الجديد من ميني اس بمصابيح خلفية جديده، ومن الواضح أن مجموعات ميني الجديده ستتلقى مصابيحها  شكلًا مثلثًا جديدًا. أيضًا، هناك جناح صغير ثابت متصل بالفتحة الخلفية بالإضافة إلى أنبوب عادم دائري في منتصف المصد. لا نعرف ما إذا كان هذا سيكون التصميم النهائي لنظام العادم، والذي يبدو خشنا بعض الشيء، وغير مكتمل  يبدو في هذا النموذج الأولي.

تمتلك سيارات ميني كوبر محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني بقوة قصوى  189 حصانًا و207 رطل قدم من عزم الدوران، مع علبة تروس يدوية ست سرعات  علبة أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات

 


بالنسبة للجيل الجديد، من شبه المؤكد أن تتلقى Cooper S نوعًا من الدعم الكهربائي، والذي من شأنه أن يزيد من قوة السيارة. المؤكد أن ميني الجديده التي أمكن رصدها منذ أكثر من عام، أصبحت على بعد أسابيع قليلة فقط من الظهور الرسمي لأول طراز بالسقف الصلب وبثلاثة أبواب، ويمكن أن نتتبع Cooper S قريبًا مع وصولها للأسواق كموديل لعام 2024

سيارات BMW i5 تعتمد علي محرك بقوة 335 حصان

3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة سكنية في المنيرة الغربية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية  والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

السيارات الكهرباء السيارات الكهربائية حلبة نوربورجرينج سيارات الكهربائية سيارات الكهرباء شاحن توربيني محرك كهرباء

مواد متعلقة

سيارات BMW i5 تعتمد علي محرك بقوة 335 حصان

تغيرات جديدة في أسعار سيارات سوبارو داخل السوق المحلي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: رد رسمي على الزمالك بشأن كهربا، تطور خطير في صحة الفنان أحمد إبراهيم، رسالة مبكية من صلاح بعد ضياع حلم أبطال أوروبا

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

حلق وقميص شفاف، أحمد سعد يقلب تويتر بعد إطلالته المثيرة في حفل جدة

على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

مش هيقدر يمشي، تطور خطير في حالة الفنان أحمد إبراهيم الصحية

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

زد يصطدم بالاتصالات والسكة يواجه القناة في أبرز مباريات القسم الثاني

انتهاء تصحيح مادتي اللغة العربية والرياضيات للشهادة الإعدادية في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا ترصده لأول مرة، إعصار حلزوني في القطب الشمالي

بدء غرق مدينة نيويورك الأمريكية بسبب وزنها

إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

مقتل رجل بطريقة غريبة إثر هطول أمطار غزيرة في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

استجابة لدعوة الأوقاف.. صيغة الصلاة على النبي بعد الجمعة بمساجد مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية