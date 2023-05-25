ميني تجمع بين محرك كهربائي وآخر يعمل بالوقود في سياراتها الكهربائية

سيارات ميني، أعلنت شركة ميني المتخصصة في صناعة السيارات عن طرح سيارتها ميني عائلة هاتشباك كوبر، التي تجمع بين العمل الكهربائي والاحتراق الداخلي، وكلاهما متاح بمخرجات طاقة مختلفة.

اختبار ميني كوبر اس تحت التمويه المكثف



حرصت شركة ميني علي اختبار سيارتها ميني علي حلبة نوربورجرينج.

ويأتي هذا النموذج الرياضي بعجلات جديده وبعض اللمسات المثيرة للاهتمام التي تستحق التقدير بخلفية السيارة، بالاضافة الي مصابيح خلفية جديده بمجموعة ميني كوبر.

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يتميز النموذج الجديد من ميني اس بمصابيح خلفية جديده، ومن الواضح أن مجموعات ميني الجديده ستتلقى مصابيحها شكلًا مثلثًا جديدًا. أيضًا، هناك جناح صغير ثابت متصل بالفتحة الخلفية بالإضافة إلى أنبوب عادم دائري في منتصف المصد. لا نعرف ما إذا كان هذا سيكون التصميم النهائي لنظام العادم، والذي يبدو خشنا بعض الشيء، وغير مكتمل يبدو في هذا النموذج الأولي.

تمتلك سيارات ميني كوبر محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني بقوة قصوى 189 حصانًا و207 رطل قدم من عزم الدوران، مع علبة تروس يدوية ست سرعات علبة أو ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بسبع سرعات



بالنسبة للجيل الجديد، من شبه المؤكد أن تتلقى Cooper S نوعًا من الدعم الكهربائي، والذي من شأنه أن يزيد من قوة السيارة. المؤكد أن ميني الجديده التي أمكن رصدها منذ أكثر من عام، أصبحت على بعد أسابيع قليلة فقط من الظهور الرسمي لأول طراز بالسقف الصلب وبثلاثة أبواب، ويمكن أن نتتبع Cooper S قريبًا مع وصولها للأسواق كموديل لعام 2024