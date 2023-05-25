تصميم جديد يلاحق سيارات أوبل كورسا فيس ليفت

تعد سيارات أوبل واحدة من أهم السيارات التي توجد داخل السوق المحلي، وذلك لتوافر قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، وهو ما يحتاج إليه قائدو السيارات، وطرحت شركة أوبل سيارتها أوبل كورسا سوبر ميني موديل 2024 ألفيس ليفت التي تعتمد على منصة CMP.

وأكدت شركة أوبل لعملائها أن السياراة تحتوي على نسخ محركات الاحتراق والكهربائية على الفيس ليفت مع شبكة "Vizor" المستخدمة بالفعل في السيارات الأكبر حجمًا.

ولا تتمتع المصابيح الأمامية الماتريكس بتصميم جديد فحسب، بل تم تحسينها تقنيًا من خلال دمج 14 بدلًا من ثمانية عناصر LED يمكن التحكم فيه بشكل فردي.

وتذهب أوبل إلى القول بأن المصابيح الأمامية "تضمن تجربة قيادة مميزة ومشرقة" مع توفير تجربة أفضل خالية من الوهج للسائقين القادمين في الطريق المقابل.





تصميم سيارات أوبل كورسا فيس ليفت



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حصلت سيارات اوبل علي الشعارات على اللون الأسود أو الفضي الساتان غير اللامع، كما تشمل التغييرات طلاء Grafik Grey الجديد، والذي يمكن دمجه مع سقف أسود.

تغييرات في الجزء الداخلي من أوبل كورسا فيس ليفت



زودت سيارات نظام معلومات ترفيهي اختياري مقاس 10 بوصات مدعوم بمعالج Snapdragon. وتقول شركة صناعة السيارات التي تتخذ من روسلسهايم مقرًا لها إن الهواتف الذكية الموصولة بالسيارة من خلال Android Auto أو Apple CarPlay يمكن أيضًا شحنها لاسلكيًا في نفس الوقت. وتشمل التعديلات الأخرى أنماط المقاعد المعاد تصميمها، وذراع تغيير السرعة المحدث، وعجلة القيادة المعاد تصميمها.





مواصفات محركات أوبل كورسا فيس ليفت



زودت سيارات أوبل بمحركات هجينة خفيفة سعة 1200 سي سي بقوة 100 أو 136 حصانًا، وسيتم تزويدها بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض تم تطويره حديثًا. وسيتم نقل المحركات التوربينية العادية بقدرة 98 و128 حصانًا، جنبًا إلى جنب مع الوحدة بدون تيربو سعة 1200 سي سي والتي توفر قوة هائلة تبلغ 74 حصانًا.



كما زودت السيارة بالتحديثات شملت كورسا الكهربائية الفيس ليفت التي تحل محل كورسا e. وتأتي بقوة 136 حصان ومدى 357 كم. كما تبيع الشركة نسخة بقوة 156 حصان وعزم 260 نيوتن متر ومدى 402 من بنفس محرك بيجو e-208.

وستتم عمليات التسليم الأولى للعملاء في الربع الأخير من عام 2023.