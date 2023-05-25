سيارات BMW i5 تعتمد علي محرك بقوة 335 حصان

سيارات BMW، أعلنت شركة بي إم دبليو، عن إجراء العديد من الاختبارات المكثفة للفئة الخامسة من BMW الكهربائية BMW i5 المزودة بمحرك بقوة 335 حصان ودفع خلفي وعزم 400 نيوتن متر في نسخة i5 eDrive 40.

أسعار BMW i5 الجديدة

وتقدم النسخة الكهربائية من السيارة بسعر يبدأ من 66.800 ألف دولار إلي 84.100 ألف دولار.

وتوفر السيارة مساحة تخزين في المساحة مكان المحرك السابق في أسفل غطاء المحرك الأمامي، كما سيتوفر للسيارة باقة M Sport اختيارية تشمل عجلات مختلفة وتصميما أكثر شراسة في الأجزاء الأمامية والخلفية وتعليق معدل.

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وأكدت شركة بي إم دبليو، علي تسارع من السكون حتي 100 كم في 5.7 ثانية مع إمكانية زيادة العزم في ظل خاصية سبورت بوست، كما تعتمد على بطارية 84.3 كيلوواط.



وتابعت شركة بي ام دبليو علي حصول السيارة الكهربائيه علي محركين ودفع كلي وهي i5 M60 xDrive بقوة 590 حصان وعزم دوران 795 نيوتن متر وتسارع في 3.7 ثانية. ومدى يبدأ من 412 الي 475 كم في الشحنة حسب وزن السيارة. وهي أقوي نسخ الفئة الخامسة حتى وصول M5 الجديدة.

تسارع وشحن BMW i5 الجديدة وللوصول لأفضل تسارع ممكن يجب سحب بدال التعزيزفي عجلة القيادة لمدة 0.8 ثانية لتشغيل هذه الخاصية التي يلازمها صوت رياضي مميز. ويمكن شحن السيارة من شاحن سريع 205 كيلوواط في الساعة و11 كيلوواط.

بعض تجهيزات BMW i5 الجديدة

ويتوفر للسيارة شاشة 12.3 بوصة في المنتصف كما يتوفر خاصية مساعدة القيادة الاحترافية ومساعد الحفاظ على المسار. وتأتي منصة السيارة بتعليق مزدوج ونوابض تعليق وتعليق خلفي متعدد الوصلات في النظام الهوائي مع توجيه رباعي اختياري وممتصات صدمات قابلة للتكيف.