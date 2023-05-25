الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سيارات

سيارات BMW i5 تعتمد علي محرك بقوة 335 حصان

سيارات BMW، فيتو
سيارات BMW، فيتو

سيارات BMW، أعلنت شركة بي إم دبليو، عن إجراء العديد من الاختبارات المكثفة للفئة الخامسة من BMW  الكهربائية BMW i5 المزودة بمحرك بقوة 335 حصان ودفع خلفي وعزم 400 نيوتن متر في نسخة i5 eDrive 40. 

أسعار BMW i5 الجديدة

وتقدم النسخة الكهربائية من السيارة بسعر يبدأ من 66.800 ألف دولار إلي 84.100 ألف دولار.

وتوفر السيارة مساحة تخزين في المساحة مكان المحرك السابق في أسفل غطاء المحرك الأمامي، كما سيتوفر للسيارة باقة M Sport اختيارية تشمل عجلات مختلفة وتصميما أكثر شراسة في الأجزاء الأمامية والخلفية وتعليق معدل.

-إعلانات-

وأكدت  شركة بي إم دبليو، علي  تسارع من السكون حتي  100 كم في 5.7 ثانية مع إمكانية زيادة العزم في ظل خاصية سبورت بوست، كما تعتمد على بطارية 84.3 كيلوواط.

 
وتابعت شركة بي ام دبليو علي حصول السيارة الكهربائيه علي محركين  ودفع كلي وهي i5 M60 xDrive بقوة 590 حصان وعزم دوران 795 نيوتن متر وتسارع في 3.7 ثانية. ومدى يبدأ من 412 الي 475 كم في الشحنة حسب وزن السيارة. وهي أقوي نسخ الفئة الخامسة حتى وصول M5 الجديدة. 

تسارع وشحن BMW i5 الجديدة وللوصول لأفضل تسارع ممكن يجب سحب بدال التعزيزفي عجلة القيادة لمدة 0.8 ثانية لتشغيل هذه الخاصية التي يلازمها صوت رياضي مميز. ويمكن شحن السيارة من شاحن سريع 205 كيلوواط في الساعة و11 كيلوواط.

بعض تجهيزات BMW i5 الجديدة

ويتوفر للسيارة شاشة 12.3 بوصة في المنتصف كما يتوفر خاصية مساعدة القيادة الاحترافية ومساعد الحفاظ على المسار. وتأتي منصة السيارة بتعليق مزدوج ونوابض تعليق وتعليق خلفي متعدد الوصلات في النظام الهوائي مع توجيه رباعي اختياري وممتصات صدمات قابلة للتكيف.

3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة سكنية في المنيرة الغربية

تغيرات جديدة في أسعار سيارات سوبارو داخل السوق المحلي


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية  والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بي ام دبليو شركة بي إم دبليو سيارة الكهربائية سيارات BMW شركة بي ام

مواد متعلقة

3 سيارات إطفاء تخمد حريق شقة سكنية في المنيرة الغربية

تغيرات جديدة في أسعار سيارات سوبارو داخل السوق المحلي

الأكثر قراءة

أحمد عمر هاشم يعلن موقفه من قرار الأوقاف بالصلاة على النبي بعد الجمعة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

تنس الطاولة، عمر عصر يحقق إنجازا تاريخيا في بطولة العالم

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

مقتل إسرائيلي طعنا في الإمارات، تفاصيل جريمة هزت دبي لمدة 24 ساعة (صور)

رابطة الأندية توقع عقوبات على محمود علاء ونادي الاتحاد السكندري

شاهد أوسوريو وجهازه المعاون في المؤتمر الصحفي لمرتضى منصور بالزمالك

سعر جرام الذهب، 30 جنيها تراجعا في المعدن الأصفر داخل الأسواق بختام تعاملات اليوم

Advertisements

منوعات

المزيد

مقتل امرأة وشرطيين في اليابان على يد مختل عقليًا

حظك اليوم توقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 25-5-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

استطلاع للرأي يكشف خشية نصف الألمان من الفقر مع تقدم العمر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 25-5-2023 في ختام التعاملات

سعر علبة الشوفان، آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 25-5-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في الأسواق

أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 25-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللص في المنام وعلاقته بالهم والكرب والمرض

رد مفحم من خالد الجندي على معارضي قرار الصلاة على النبي (فيديو)

يسري جبر يوضح فضل الصلاة على النبي

المزيد
الجريدة الرسمية