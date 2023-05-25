الجمعة 26 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

اتحاد الصناعات يناقش أهم معوقات تطبيق قانون إدارة المخلفات

جانب من اللقاء؛ فيتو
جانب من اللقاء؛ فيتو

انعقد اجتماع شعبة إدارة المخلفات بـ اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة دكتور ايهاب السقا بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات، وبحضور ممثلين عن عدد من الجهات منها الوكالة الألمانية للتنمية"GIZ،منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، مركز بحوث وتطوير الفلزات، الغرفة التجارية الإيطالية بالقاهرة، المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المركز القومي للبحوث، كلية الهندسة جامعة القاهرة، مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة كلية الهندسة جامعة عين شمس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتمت مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها تطوير صناعة إدارة المخلفات. 

 

-إعلانات-

 

اجتماع شعبة إدارة المخلفات

تم خلال الاجتماع مناقشة أهم معوقات تطبيق قانون إدارة المخلفات ومناقشة المشاكل التي تواجه صناعة إدارة المخلفات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون والبرامج المقدمة من كل جهة والتي يمكن الاستفادة بها في صناعة إدارة المخلفات. 
 

المعوقات التى تواجه الصناعة

أكد دكتور إيهاب السقا رئيس  شعبة إدارة المخلفات باتحاد الصناعات المصرية، أهمية التواصل بين جهاز إدارة المخلفات وبين مصنعي شعبة إدارة المخلفات لإيجاد حلول للمعوقات التى تواجه الصناعة.

 وأشار إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة الجمع مع الوضع في الاعتبار الفرق بين المخلفات الصلبة أو المخلفات البلدية.
 
 
أعلن الدكتور طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات، عن إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لمشروع تنظيم العمل بقطاع إدارة المخلفات الصناعية الجديد والصادر من القانون لعام.
 

التخلص الآمن من المخلفات

وأشار العربي أن الهدف الأساسي من القانون هو تنظيم العمل بالقطاع وتنظيم طرق توزيع وجمع والتخلص الآمن من المخلفات وذلك بالاتفاق والتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.
 
وأوضح أيضًا أن استراتيجية العمل بتلك اللائحة والتي من شأنها زيادة كفاءة الجمع ورفعها لتصل إلى حوالي 95% مع نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى تقليل نسبة الدفن الصحي للمخلفات لتصل إلى حوالي 20% أيضًا وكذلك العمل على تحويل المخلفات لطاقة كهربائية بنسبة تصل إلى حوالي 20%.


وأشار إلى أنه قد تم بالفعل البدء في عقود المعالجة في عدد من المحافظات والمدن مثل القاهرة، وشبين الكوم، والدقهلية، والإسماعيلية وغيرها، وأيضًا يتم توضيح كيفية الدعم المؤسسي من خلال اللائحة وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة البيئة وعدد من الوزارات، ويتم الدعم في جميع مراحل المخلفات من جمع وفرز وتخلص نهائي.

 

اتحاد الصناعات: المشروعات الخضراء الذكية تطرح فرصا ومجالات جديدة للاستثمار

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية شعبة إدارة المخلفات باتحاد الصناعات المصرية شعبة إدارة المخلفات اجتماع شعبة إدارة المخلفات إتحاد الصناعات

مواد متعلقة

اتحاد الصناعات: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي

الأكثر قراءة

أخبار مصر: رد رسمي على الزمالك بشأن كهربا، تطور خطير في صحة الفنان أحمد إبراهيم، رسالة مبكية من صلاح بعد ضياع حلم أبطال أوروبا

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

حلق وقميص شفاف، أحمد سعد يقلب تويتر بعد إطلالته المثيرة في حفل جدة

على مسؤولية إسلام صادق: رحيل كهربا عن الأهلي وخبر صادم لـ علي معلول

مش هيقدر يمشي، تطور خطير في حالة الفنان أحمد إبراهيم الصحية

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

زد يصطدم بالاتصالات والسكة يواجه القناة في أبرز مباريات القسم الثاني

انتهاء تصحيح مادتي اللغة العربية والرياضيات للشهادة الإعدادية في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

ناسا ترصده لأول مرة، إعصار حلزوني في القطب الشمالي

بدء غرق مدينة نيويورك الأمريكية بسبب وزنها

إيلون ماسك يحصل على موافقة رسمية لبدء تجارب غرس شرائح في دماغ البشر

مقتل رجل بطريقة غريبة إثر هطول أمطار غزيرة في إيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 26-5-2023 بالأسواق المحلية

سعر كيلو العدس، استقرار أسعار العدس اليوم الجمعة 26-5-2023 في الأسواق

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الجمعة 26-5-2023

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26-5-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي مع صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما حكم نهائي دوري الأبطال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

استجابة لدعوة الأوقاف.. صيغة الصلاة على النبي بعد الجمعة بمساجد مصر

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 26- 5-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية