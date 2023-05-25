اتحاد الصناعات يناقش أهم معوقات تطبيق قانون إدارة المخلفات

انعقد اجتماع شعبة إدارة المخلفات بـ اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة دكتور ايهاب السقا بحضور الدكتور طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات، وبحضور ممثلين عن عدد من الجهات منها الوكالة الألمانية للتنمية"GIZ،منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، مركز بحوث وتطوير الفلزات، الغرفة التجارية الإيطالية بالقاهرة، المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، المركز القومي للبحوث، كلية الهندسة جامعة القاهرة، مركز مصر المتميز لإدارة المخلفات الصلبة كلية الهندسة جامعة عين شمس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتمت مناقشة عدد من الموضوعات التي من شأنها تطوير صناعة إدارة المخلفات.

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اجتماع شعبة إدارة المخلفات

تم خلال الاجتماع مناقشة أهم معوقات تطبيق قانون إدارة المخلفات ومناقشة المشاكل التي تواجه صناعة إدارة المخلفات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه التعاون والبرامج المقدمة من كل جهة والتي يمكن الاستفادة بها في صناعة إدارة المخلفات.



المعوقات التى تواجه الصناعة

أكد دكتور إيهاب السقا رئيس شعبة إدارة المخلفات باتحاد الصناعات المصرية، أهمية التواصل بين جهاز إدارة المخلفات وبين مصنعي شعبة إدارة المخلفات لإيجاد حلول للمعوقات التى تواجه الصناعة.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بمنظومة الجمع مع الوضع في الاعتبار الفرق بين المخلفات الصلبة أو المخلفات البلدية.





أعلن الدكتور طارق العربي رئيس جهاز إدارة المخلفات، عن إصدار اللائحة التنفيذية الجديدة لمشروع تنظيم العمل بقطاع إدارة المخلفات الصناعية الجديد والصادر من القانون لعام.



التخلص الآمن من المخلفات

وأشار العربي أن الهدف الأساسي من القانون هو تنظيم العمل بالقطاع وتنظيم طرق توزيع وجمع والتخلص الآمن من المخلفات وذلك بالاتفاق والتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.



وأوضح أيضًا أن استراتيجية العمل بتلك اللائحة والتي من شأنها زيادة كفاءة الجمع ورفعها لتصل إلى حوالي 95% مع نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى تقليل نسبة الدفن الصحي للمخلفات لتصل إلى حوالي 20% أيضًا وكذلك العمل على تحويل المخلفات لطاقة كهربائية بنسبة تصل إلى حوالي 20%.



وأشار إلى أنه قد تم بالفعل البدء في عقود المعالجة في عدد من المحافظات والمدن مثل القاهرة، وشبين الكوم، والدقهلية، والإسماعيلية وغيرها، وأيضًا يتم توضيح كيفية الدعم المؤسسي من خلال اللائحة وذلك بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ووزارة البيئة وعدد من الوزارات، ويتم الدعم في جميع مراحل المخلفات من جمع وفرز وتخلص نهائي.