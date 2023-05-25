أول قرار ضد عصابة الشرطة المزيفة بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى انتحال صفة رجال الشرطة ، بالنصب على المواطنين وسرقة أموالهم بـ منطقة البساتين، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات

عصابة الشرطة المزيفة بالبساتين

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) بتعرفه على أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتغيير مبلغ مالى للدولار، وعقب حضوره للمكان المتفق عليه بمنطقة المعراج بدائرة القسم، فوجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة ملاكى مُنتحلين صفة رجال شرطة يقومون بالاستيلاء منه على مبلغ مالى وقدره 300 ألف جنيه، ولاذوا بالفرار.



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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( 7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية" مقيمون بنطاق محافظات "القاهرة–الجيزة - الإسكندرية").

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديريتى أمن "الجيزة، الإسكندرية" تم استهدافهم وضبطهم، وبحوزتهم (3 سيارات مملوكة لثلاثة من المتهمين- مبالغ مالية "عملات محلية، أجنبية"- طبنجة صوت وعدد من الطلقات محدث صوت - عدد ٣ تماثيل مُقلدة" تُستخدم فى أعمال النصب"- عدد 7 هواتف محمول "بفحصهم تبين قيامهم بعرض التماثيل المُقلدة المضبوطة بحوزتهم على مواقع التواصل الإجتماعى بقصد النصب على ضحاياهم).



اعترافات عصابة الشرطة المزيفة بالبساتين

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، والفرار هربًا مستقلين السيارات المشار إليها، وأضافوا باستخدام التماثيل المقلدة فى ارتكاب جرائم النصب عقب إيهام ضحاياهم بأنها تماثيل أثرية حقيقية، وأضافوا أن المبلغ المالى المضبوط جزء من متحصلات الواقعة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المبلغ اتهمهم بارتكاب الواقعة



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

وتعددت أشكال جرائم النصب والاحتيال وعمل قانون العقوبات على التصدي لهذه النوعية من الجرائم فالمادة رقم 336 حددت عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، ونصت على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

الشروع في النصب

وحدد قانون العقوبات أيضا عقوبة من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".