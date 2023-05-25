التفاصيل الكاملة لمشاجرة إمام عاشور بزايد، اللاعب يشتبك بالأيدي مع شاب عربي وأصدقائه.. والغيرة على زوجته السبب

تشاجر اللاعب أمام عاشور لاعب منتخب مصر المحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، مع أحد الشباب يحمل جنسية دولة عربية، وذلك أمام إحدى السينمات الشهيرة في مول شهير بمدينة الشيخ زايد، بسبب اعتقاده أن أحدهم قام بمعاكسة زوجته.

التفاصيل الكاملة لمشاجرة أمام عاشور

كشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء تواجد اللاعب إمام عاشور وزوجته وصديقه داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، اعتقد أن أحد الشباب يحمل جنسية دولة عربية قام بمعاكسة زوجته فحدثت بينهما مشادة كلامية، فتدخل أصدقاء الشاب العربي، وتطورت إلى مشاجرة بالإيدي.

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وأضافت التحقيقات: أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، بسبب اعتقاد الاعب الدولي إمام عاشور قيام أحدهم بمعاكسة زوجته، كما تبين إنصراف زوجة إمام عاشور عقب حدوث المشاجرة.

مشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من الرائد حسام عبدالمنصف، معاون مباحث أول الشيخ زايد، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة بين اللاعب إمام عاشور وصديقه -طرف أول- و4 آخرين من جنسية عربية- طرف ثاني- أمام إحدى السينمات الشهيرة في مول شهيربمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان لواقعة.

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تفاصيل وقوع لمحترف في نادي ميتلاند الدنماركي، وصديقه، و4 آخرين يحملون جنسية دولة عربية داخل أحد المولات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد، تبين أن المشاجرة حدثت بسبب اعتقاده أن أحدهم قام بمعاكسة زوجته.

وتم اقتياد الطرفين الى ديوان القسم، وطلب الطرفان التصالح والتراضي فيما بينهما، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

حقيقة عودة توقيع إمام عاشور إلى الأهلى

ومن ناحية أخرى قال مصدر داخل نادي الزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء تواصلوا مع إمام عاشور نجم ميتيلاند الدنماركي بعد أنباء توقيعه للنادي الأهلي.

وقال المصدر إن مسئولي الزمالك تواصلوا مع إمام عاشور لمعرفة حقيقة الأخبار المتداولة برغبته في العودة إلى مصر والانتقال إلى الأهلي.

وسيطرت حالة من القلق داخل الزمالك بعد أنباء توقيع إمام عاشور للأهلي وأن اللاعب يرغب في العودة إلى مصر في الانتقالات الصيفية القادمة.

وقال المصدر أن إمام عاشور رد على مسئولي الزمالك، ونفى أنه وقع للأهلي أو اقترب من الانضمام للفريق، وأن كل هذه الأخبار المنتشرة مجرد إشاعات، وأن عاشور لم يتحدث مع الأهلي من الأساس.

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