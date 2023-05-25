كامل أبوعلي يطلب تعديل الرسم التخطيطي لاستاد المصري الجديد

المصري، طلب كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري، تعديل جزء من الرسوم التخطيطية لمشروع ستاد النادي المصري الجديد، وذلك خلال الجولة الميدانية مع محافظ بورسعيد.

وأوضح كامل أبوعلي خلال شرحه للمحافظ، ضرورة تعديل جزء من الرسوم التخطيطية للاستاد لزيادة مساحة عدد جماهير النادي.

وتفقد كامل أبوعلي ومحافظ بورسعيد وقيادات النادي المصري ظهر اليوم الخميس، آخر تطورات استاد النادي الجديد.

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وكامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في موقعه القديم بنطاق حي المناخ.

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حضر الجولة الميدانية عبد الفتاح حافظ، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، منصور بكري، رئيس حي المناخ، ومجلس إدارة النادي المصري، ولفيف من الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك تواصلا دائما مع الأستاذ كامل أبو علي، من أجل مصلحة النادي المصري، الذي يعتبر عشق جماهير المدينة الباسلة، مشيرا إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية في محافظة بورسعيد.

وتقدم المحافظ، بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بتحقيق رغبة ومطلب أهالي بورسعيد، وبناء الاستاد في نفس موقعه، بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة.

وأوضح كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن هناك تعاون دائم مع الجهات التنفيذية في بورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي بذل جهودا كبيرة من أجل هذا المشروع الضخم "بناء الإستاد".

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد طفرة في التعاون بيننا وبين المحافظة من أجل النادي المصري الذي نبذل جميعا جهودا كبيرة من أجل تحقيق رغبات جماهير بورسعيد.

رئيس النادي المصري يشكر محافظ بورسعيد على دعمه للفريق والاستاد الجديد

أعرب كامل أبو علي رئيس المصرى عن شكره وتقديره للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اجتماع جمع بينهما، ظهر اليوم الخميس، مثمنا دوره فى مساندة النادى المستمرة ووفائه بوعوده دعم الفريق الأول وقطاعات النادى الإدارية والفنية، ودعم مشروع إنشاء الاستاد الجديد ومتابعته لخطوات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى.

وتفقد محافظ بورسعيد وكامل أبو علي جولة ميدانية استاد النادي المصري الجديد عقب انتهاء الاجتماع لمتابعة آخر تطورات مشروع استاد النادي الجديد.

محافظ بورسعيد يتفقد ساحة مصر بمرافقة رئيس وقيادات النادي المصرى

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ساحة مصر السياحية والمرحلة الاولى لتطوير السور التاريخى لميناء بورسعيد برفقة رئيس المصرى كامل ابو على وقيادات واعضاء مجلس ادارة النادى والمهندس عماد البرشة مدير عام الاسكان والمرافق بالمحافظة.



وخلال الزيارة اشاد ابو على وقيادات المجلس بالطفرة السياحية الكبيرة التى تشهدها بورسعيد حاليا..وبانجازات المحافظة فى اضافة معالم ومزارات سياحية ومنشات فندقية جديدة لدفع حركة السياحة الداخلية واستقبال الالاف من سائحى السفن الراسية بالميناء السياحى

موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.