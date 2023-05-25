محافظ بورسعيد وأبو علي يتفقدان مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد (صور)

المصري، تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وكامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مشروع إنشاء استاد النادي المصري الجديد في موقعه القديم بنطاق حي المناخ.

حضر الجولة الميدانية عبد الفتاح حافظ، مدير عام الشباب والرياضة ببورسعيد، منصور بكري، رئيس حي المناخ، ومجلس إدارة النادي المصري، ولفيف من الجهات التنفيذية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن هناك تواصلا دائما مع الأستاذ كامل أبو علي، من أجل مصلحة النادي المصري، الذي يعتبر عشق جماهير المدينة الباسلة، مشيرا إلى أن زيارة اليوم تأتي في إطار التعاون المشترك بين كل الجهات المعنية في محافظة بورسعيد.

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وتقدم المحافظ، بالشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على توجيهاته بتحقيق رغبة ومطلب أهالي بورسعيد، وبناء الاستاد في نفس موقعه، بمواصفات ومعايير تليق بالتطوير الذي يحدث في المحافظة.

وأوضح كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن هناك تعاون دائم مع الجهات التنفيذية في بورسعيد وعلى رأسها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الذي بذل جهودا كبيرة من أجل هذا المشروع الضخم "بناء الإستاد".

وأشار إلى أن الأيام القادمة ستشهد طفرة في التعاون بيننا وبين المحافظة من أجل النادي المصري الذي نبذل جميعا جهودا كبيرة من أجل تحقيق رغبات جماهير بورسعيد.

رئيس النادي المصري يشكر محافظ بورسعيد على دعمه للفريق والاستاد الجديد

أعرب كامل أبو علي رئيس المصرى عن شكره وتقديره للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اجتماع جمع بينهما، ظهر اليوم الخميس، مثمنا دوره فى مساندة النادى المستمرة ووفائه بوعوده دعم الفريق الأول وقطاعات النادى الإدارية والفنية، ودعم مشروع إنشاء الاستاد الجديد ومتابعته لخطوات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى.

وتفقد محافظ بورسعيد وكامل أبو علي جولة ميدانية استاد النادي المصري الجديد عقب انتهاء الاجتماع لمتابعة آخر تطورات مشروع استاد النادي الجديد.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة نظيره غزل المحلة بالجولة الـ 30 من الدوري الممتاز.



موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري يمنح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام

قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة لمدة 3 أيام عقب مباراته مع الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز.

فاز فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي، على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وحول المصري تأخره بهدف لفوز بهدفين، حيث منح كريستوفر مابولولو، التقدم للاتحاد في الدقيقة 25، وسجل جريندو هدف تعادل المصري في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 73، سجل إلياس الجلاصي، الذي شارك كبديل هدف فوز فريق المدينة الباسلة من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة في جدول ترتيب الدوري.

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد محمود علاء، مدافع الفريق في الدقيقة 89، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

بتلك النتيجة يحتل الاتحاد المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز السابع.

وحرص لاعبو المصري، قبل انطلاق المباراة، على ارتداء قميص يحمل صورة محمد مروان مشجع النادي الذي وافته المنية أثر حادث أليم يوم الخميس الماضي.