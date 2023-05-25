رئيس النادي المصري يشكر محافظ بورسعيد على دعمه للفريق والاستاد الجديد

كامل أبو علي، أعرب كامل أبو علي رئيس المصرى عن شكره وتقديره للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد خلال اجتماع جمع بينهما، ظهر اليوم الخميس، مثمنا دوره فى مساندة النادى المستمرة ووفائه بوعوده دعم الفريق الأول وقطاعات النادى الإدارية والفنية، ودعم مشروع إنشاء الاستاد الجديد ومتابعته لخطوات التنفيذ طبقا للبرنامج الزمنى.

وتفقد محافظ بورسعيد وكامل أبو علي جولة ميدانية استاد النادي المصري الجديد عقب انتهاء الاجتماع لمتابعة آخر تطورات مشروع استاد النادي الجديد.

-إعلانات-

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، لمواجهة نظيره غزل المحلة بالجولة ال 30 من الدوري الممتاز.



موعد مباراة المصري وغزل المحلة

وتنطلق مباراة المصري ضد غزل المحلة في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن الجولة الـ 30 لبطولة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة المصري ضد غزل المحلة

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري ضد غزل المحلة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري يمنح لاعبيه راحة لمدة 3 أيام

قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة لمدة 3 أيام عقب مباراته مع الاتحاد السكندري بالجولة التاسعة والعشرين بالدوري الممتاز.

المصري

فاز فريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسعيدي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما الاثنين الماضي، على ملعب برج العرب، ضمن فعاليات الجولة 29 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وحول المصري تأخره بهدف لفوز بهدفين، حيث منح كريستوفر مابولولو، التقدم للاتحاد في الدقيقة 25، وسجل جريندو هدف تعادل المصري في الدقيقة 34.

وفي الدقيقة 73، سجل إلياس الجلاصي، الذي شارك كبديل هدف فوز فريق المدينة الباسلة من ركلة جزاء، ليمنح فريقه ثلاث نقاط هامة في جدول ترتيب الدوري.

وأكمل الاتحاد المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد محمود علاء، مدافع الفريق في الدقيقة 89، لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.



بتلك النتيجة يحتل الاتحاد المركز السادس، في جدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بفارق الأهداف عن المصري صاحب المركز السابع.

وحرص لاعبو المصري، قبل انطلاق المباراة، على ارتداء قميص يحمل صورة محمد مروان مشجع النادي الذي وافته المنية أثر حادث أليم يوم الخميس الماضي.

كما طالب لاعبي الاتحاد السكندري يطالبون محمد مصيلحي بالتراجع عن الاستقالة، قبل انطلاق المباراة من خلال لافتة حملها اللاعبين لدعم مصيلحي.

كامل أبوعلي

وأعلن كامل أبوعلي، رئيس النادي المصري البورسعيدي، تنازله عن كافة مستحقاته لدى النادي الساحلي، موضحا أنه جاء لتحقيق طفرة في مختلف المستويات، دون انتظار مقابل أو«شو» لذلك.

وقال أبوعلي في تصريحات خاصة لـ " فيتو": "قررت التنازل عن مستحقاتي المتأخرة لدى المصري، فأنا لن أقاضي النادي مثل غيري، والغريب أن جميع مشاكل النادي منذ فترات سابقة وليست بسبب المجلس الحالي".

وأضاف أبوعلي: "جئت إلى النادي من أجل خدمته وتحقيق اكتفائه الذاتي فأنا لست بحاجة للحصول على شهرة أو شو إعلامي مثل الآخرين".

وحول إنذار سمير حلبية، للمصري على يد محضر بسبب مستحقاته المتأخرة، رد أبوعلي قائلا: "تلك الشكوى جاءت كالصاعقة فكيف تشكو النادي الذي كان سببا في شهرتك، وللعلم فقط لن أسدد تلك الأموال، خاصة وأنها لا توجد في ميزانية النادي".

وسادت حالة من الاستياء بين جماهير النادي المصري البورسعيدي، من سمير حلبية، رئيس النادي السابق بسبب إنذاره للنادي على يد محضر.

وأنذر حلبية، المجلس الحالي برئاسة كامل أبوعلي، على يد محضر لمطالبة مستحقاته المتأخرة.

وطالب حلبية المصري، بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي والمقدرة بـ 5 ملايين و35 ألف جنيه و315 ألف دولار.



الدوري الممتاز، لاعب المصرى يغيب عن مباراة غزل المحلة

إسلام الجزار

تأكد غياب أسامة الجزار لاعب خط وسط المصري عن مباراة المحلة المقبلة المقرر إقامتها في السابع من يونيو المقبل وذلك بعد حصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة المصري والاتحاد السكندري التي أقيمت أمس وانتهت بفوز المصري بهدفين لهدف.