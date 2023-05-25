الخميس 25 مايو 2023
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حوادث

أسرة شاب شنق نفسه في حلوان: نفسيته كانت سيئة بسبب عدم رؤية أطفاله

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الخميس، إلى أقوال أسرة شاب عثر علي جثته داخل منزله بنطاق دائرة القسم مخنوقا.

وقالت الأسرة خلال التحقيقات: إن نجلهم يسكن معهم بذات العقار، وكان يعانى من أزمة نفسية حادة، حزنا علي عدم رؤيته لأطفاله من مطلقته.

وأضافوا أنه كان يوجد خلافات كثيرة بينه وبين طليقته، ورغم التدخل لمحاولات الصلح بينهم إلا أنها باءت بالفشل، وأنتهى الأمر بالطلاق، مؤكدين أنه دخل بعدها في حالة اكتئاب منذ شهور، وقام بغلق شقته على نفسه، بسبب منع طليقته رؤية أطفاله الثلاثة.

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العثور على جثة شاب بحلوان

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته بأحد العقارات السكنية بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، داخل غرفة نومة وبه بعض الإصابات حو الرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد المترددين على المجنى عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

دور الطب الشرعي

ويعد الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرًا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.

 

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النيابة العامة نيابة حلوان حلوان قسم شرطة حلوان الطب الشرعي

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