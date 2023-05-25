طرابزون يصدم أهلي جدة في صفقة تريزيجيه

تريزيجيه، كشفت صحفية haberts التركية، عن قرار نادي طرابزون سبور التركي عن بشأن بيع النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة haberts المُختصة بأخبار نادي طرابزون سبور، أن النادي التركي بدأ يتراجع عن فكرة بيع تريزيجيه أو الموافقة على عروض بيعه لأي من الأندية السعودية، وذلك بعد الأداء المميز له في المباريات الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أن طرابزون سبور بدأ يضع تريزيجيه ضمن خططه للموسم المقبل، وذلك رغم وجود ترحيب من أهلي جدة بدفع 5 أو 6 ملايين دولار للتعاقد معه.

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وانتشرت بعض الأنباء في الفترة الأخيرة التي أكدت اقتراب رحيل تريزيجيه عن طرابزون سبور، وسط رغبة بعض الأندية في الدوري السعودي، وتحديدًا نادي أهلي جدة في التعاقد معه.

وتحدث النجم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، نجم فريق طرابزون سبور، على واقعة البصق تجاهه أثناء السجود احتفالا بهدفه في مرمى فنربخشة في الدوري التركي.

ودار جدل واسع بعد بصق سامت أكايدين لاعب فنربخشة تجاه تريزيجيه وهو ساجد، بعدما سجل هدف فريقه في الخسارة أمام فنربخشة (3-1) يوم الخميس الماضي.

تعليق محمود حسن تريزيجيه

وقال تريزيجيه في تصريحات نقلتها قناة (NTV SPOR) التركية، اليوم الثلاثاء: "لم أشاهد ما حدث أثناء سجودي، لكني شعرت بالسوء عندما شاهدت الفيديو.. محظوظ لأنني لم أشاهد هذا التصرف بعيني".

وعبر تريزيجيه عن سعادته بتسجيل هدفين في مرمى فاتح قرا جمرك أمس الإثنين بالدوري التركي، مؤكدا أنه يسعى للاستمرار في التسجيل ومساعدة الفريق.

وعن مستقبله مع طرابزون، علق: "أنا سعيد هنا وأحاول تقديم أفضل ما لدي، وكل تركيزي مع طرابزون الذي لدي عقد رسمي معه".

وارتبط اسم صاحب ال28 عاما بالرحيل إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، بعدما تلقى اتصالات من الأهلي والاتحاد.

وانضم تريزيجيه إلى طرابزون مطلع الموسم الحالي، قادما من أستون فيلا الإنجليزي.

محمود حسن تريزيجيه، فيتو

فوز طرابزون سبور على فاتح جمرك

وفاز فريق طرابزون سبور على فريق فاتح قره جمرك بأربعة أهداف مقابل هدف، المباراة التي أقيمت على ملعب طرابزون في الجولة 35 من الدوري التركي، وشهدت المباراة تسجيل اللاعب المصري تريزيجيه هدفين في المباراة.

تقدم ماركو بارترا بالهدف الأول في الدقيقة 8 وعادل النتيجة ديان في الدقيقة 14 ليحرز طرابزون الهدف الثاني عن طريق سين بالخطأ في مرماه، وأضاف اللاعب المصري تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 35 والهدف الرابع في الدقيقة 51 وغادر تريزيجيه المباراة في الدقيقة 87 ليعوضه منتصر لحتيمي.

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