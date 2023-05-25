الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية، أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الفيوم أن موعد إعلان نتيجة الإعدادية بمحافظة الفيوم 2023 هو منتصف يونيو المقبل.

فيما تابعت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لجان تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية “الكنترول”، واطمأنت على  سير العمل بشكل سليم. 

واطمأنت على انضباط سير لجان التصحيح والتزام الجميع بالقواعد المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الاعدادية، وتوافر الأجواء المناسبة لقيام المصححين والمراجعين بعملهم. 

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وشددت على ضرورة التأنى وتحرى الدقة والجودة عند التصحيح والمراجعة لكل جزئيات كراسة الإجابة وتقدير الدرجات لإعطاء كل طالب حقه، حيث أننا نعمل جميعًا لهدف مصلحة الطالب.

وشددت مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم،  علي الالتزام بتعليمات رئيس لجنة التقدير، وعلى تنفيذ تعليمات الأمن وعدم اصطحاب المحمول، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التدخين نهائيًا داخل اللجنة، ونظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة.

 

إحصاء بأعداد المتقدمين

وقالت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب الذين تقدموا الي امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2022/ 2023 بلغ 64215 طالبا وطالبة، موزعين على عدد 259 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بالإضافة إلى لجنة المدرسة الإعدادية المهنية، ومقرها مدرسة السلام الإعدادية المهنية، بإجمالي عدد 72 طالبا، موضحة أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة، بشكل فوري

أعمال التصحيح

يذكر أن تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم، بدأ مع اليوم الأول للامتحانات، وتتم عمليات الرصد والتجميع اولا باول، علي أن يتم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية، من محافظ الفيوم، الدكتور احمد الانصاري، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والتجميع، وتستغرق اسبوعين علي الاقل.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الفيوم

ومن المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، بمحافظة الفيوم، عقب انتهاء لجنة التصحيح الكائنة  بمقر كنترول الشهادة الاعدادية بمدرسة ام المؤمنين الثانوية للبنات بمدبنة الفيوم، حيث اعتادت مديرية التربية والتعليم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، عقب الإنتهاء من أعمال الامتحانات الشهادة الإعدادية خلال أسبوع أو 10 أيام من إنتهاء الطلاب من أداء الامتحان.

وترفع النتيجة علي موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، غور اعتمادها من محافظ الفيوم، ويتم توزيع نتيجة خطية مصحوبة باسطوانة مدمجة علي المدارس في نفس اليوم، وليس لأي مواقع اخري حق الاعلان المصري لنتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم.

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