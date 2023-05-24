الخميس 25 مايو 2023
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محافظات

حالة الطقس غدا الخميس 25-5-2023 في محافظة الفيوم

سواقي الهدير بالفيوم،
سواقي الهدير بالفيوم، فيتو

 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا، حيث يكون الطقس باردا نهارا، قارس البرودة ليلا، ومن المنتظر أن تسجل درجة الحرارة في محافظة الفيوم، 37 درجة نهارا، و22 درجة ليلا.

توقعات حالة الطقس

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية، وجنوب الصعيد.


طقس  القاهرة الكبرى

ويسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر والسواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)

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مصطلحات هيئة الأرصاد

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".
إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".
إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".
إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".
إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".
إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".
إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".
السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".
الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".
الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".
ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".
الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

حالة الطقس على القاهرة الكبرى

وقالت الهيئة إنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة مساء قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30 % تقريبا على القاهرة الكبرى وخليج السويس، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40 % تقريبا على جنوب الوجه البحري، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة بنسبة حدوث 60%،

كما أوضحت الأرصاد الجوية أن هناك فرصا لسقوط امطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء بنسبة حدوث 40%، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40 % تقريبا على سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة مسا ء قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30 % تقريبا على شمال الصعيد.

الطقس بمحافظات الجمهورية

كما توقعت أن يسود اليوم طقس بارد في الصباح الباكر معتدل نهارًا على السواحل الشمالية الغربية وعلى السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلًا، في أوله بارد في آخره وتضم السواحل الشمالية "مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش ورفح".  

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر لطيف ليلًا.

وتوقعت أيضًا أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر حار نهارًا على جنوب الصعيد ومائل للحرارة على شمال الصعيد، مائل للبرودة ليلًا بارد في آخره على شمال الصعيد، ومحافظات الصعيد تضم "الفيوم وبني سويف والمنيا وقنا وسوهاج وأسيوط والأقصر وأسوان".

حالة الطقس غدا الخميس 25-5-2023 فى مصر

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