الخميس 25 مايو 2023
الجريدة الورقية
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سياسة

بعد احتدام الخلاف حول طريقة إجراء الانتخابات، ما الهدف الأساسي من الحوار الوطني؟

الحوار الوطني، فيتو
الحوار الوطني، فيتو

قبل أيام احتدم الخلاف بشدة بين الأحزاب والقائمين على إدارة الحوار الوطني، بسبب طريقة إجراء الانتخابات النيابية مستقبلا، وإن كان الأفضل لها القائمة النسبية المفتوحة، أم القائمة المغلقة المطلقة، وتبارى كل فريق في شرح وجهة نظره، ولم يتوصل أي منهم لحل يناسب الآخر في النهاية، ما يفتح الباب لإعادة طرح السؤال: ما الهدف من الحوار الوطني ؟ 

 

أهداف وأولويات الحوار الوطني 

١- تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة

٢-الوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التى تهم المواطن المصرى

-إعلانات-

٣-الكشف عن كوادر مؤهلة فى كل النواحى السياسية والاقتصادية والاجتماعية

٤_ ضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى والنقاش حول آليات تحقيقها

٥- دعوة أطياف المجتمع المختلفة إلى التحاور والجلوس على طاولة واحدة

٦_ دعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام متبادل

 

حق الرأي العام في المعرفة مسئولية الإعلام 

يرى المنسق العام للحوار الوطني  ضياء رشوان، أن حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار الوطني مسئولية الإعلام، موضحا أن ممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعًا لمتابعة جلسات الحوار الوطني.

 

التغطية الإعلامية لجلسات الحوار الوطني 

وأوضح المنسق العام بأن حضور الصحفيين والإعلاميين للتغطية لا يحتاج إلى دعوة مسبقة، وسيكون لممثلي وسائل الصحافة والإعلام المصرية، بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية، وبالنسبة لممثلي وسائل الصحافة والإعلام الأجنبية المعتمدة في مصر، بدعوات من الهيئة العامة للاستعلامات.

 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا العام الماضي 2022 إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني لتمثل خطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي. 

 

ورغم أن الإقليم قد شهد دعوات إلى حوارات وطنية، لكن ظل للنموذج والحالة المصرية نقاط تميزها عن الحالات الجارية في الإقليم

 

ونجح مجلس أمناء الحوار الوطني خلال النصف الثاني من العام في إنجاز العديد من الخطوات تمهيدا لبدء الحوار الفعلي خلال العام الحالي 2023.

 

كما نجح مديروا الحوار في تضمين الحوار القضايا السياسية، جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية والمجتمعية، كما عبروا أزمة مجلس الأمناء وتحديد المرجعيات الحاكمة للحوار، وجرى اعتماد مجموعة من الوثائق المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان الفرعية.

 

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