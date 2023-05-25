الخميس 25 مايو 2023
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سياسة

الحوار الوطني، مطالبات بضرورة إنشاء مجلس وطني للتعليم يتسم بالاستقلالية

الحوار الوطني، فيتو
الحوار الوطني، فيتو

الحوار الوطني، قالت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن كل المواطنين يعولون على نتائج هذا الحوار الوطنى وتحديدا ملف التعليم وهو قضية كل بيت في مصر والجميع مهموم بتلك القضية وأيضا الدولة.


وأضافت كليب، خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة التعليم بالحوار الوطنى، أن التعليم حق كفله الدستور وليس مجرد خدمة تقدمها الدولة لمواطنيها، مضيفة أن هناك مشاكل لابد من حلها.

وذكرت كليب، أنه لابد من تحسين وضع التعليم ما قبل الجامعي وفقا لرؤية واضحة، بجانب معالجة العجز الشديد للمعلمين ومعالجة تدني الوضع المالي لهم، وظاهرة الدروس  الخصوصية بعد استفحال ذلك.

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وذكرت كليب، أن لدينا بعض التوصيات بشأن ملف التعليم قبل الجامعي، من بينها ضرورة إنشاء مجلس وطنى للتعليم يتسم  بالاستقلالية وأيضا الرقابة وتقديم المشورة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى عمل  تعديل تشريعي عاجل للمهن التعليمية مع مراجعة الموقف المالي لها.

ختام فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الحوار الوطني 

تختتم اليوم الخميس فعاليات جلسات الأسبوع الثاني من الجلسات النقاشية في الحوار الوطني، حيث تنعقد جلسات المحور المجتمعي.

موضوعات جلسات المحور المجتمعي في الحوار الوطني اليوم

تعقد لجنة التعليم في الحوار الوطني جلستها بعنوان "التعليم ما قبل الجامعي" وما هي الأولوية القصوى في تطوير العملية التعليمية؟، بينما تناقش لجنة القضية السكانية ملف "تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية" وهل تمثل الزيادة السكانية إشكالية حقيقية لمصر؟.

الفئات المشاركة في الحوار الوطني

ويشارك في الحوار ممثلو الأحزاب والقوى السياسية وعدد من الخبراء والباحثين ومقدمي المقترحات والمواطنين وممثلو الصحافة والإعلامي.
تُعقد الجلسات مركز المؤتمرات بمدينة نصر، بواقع 14 ساعة للجلستين بنظام 7 ساعات بالتوازي.

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